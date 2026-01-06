Supercopa de España: Real Madrid viajó a Yeda sin Mbappé

Mbappé, de 27 años, sufrió una lesión en su rodilla izquierda durante un entrenamiento durante la última semana de 2025 que también lo marginó de la goleada por 5-1 que Real Madrid celebró como local ante Betis por la fecha 18 de la Liga de España.

Ese resultado confirmó al Real Madrid en el segundo puesto del torneo con 45 puntos, cuatro menos que Barcelona, campeón defensor de la Liga, de la Copa del Rey y de la Supercopa de España, en cuya final de la edición número 41 superó por 5-2 justamente al equipo "merengue".

La prensa española publicó que Mbappé, máximo artillero de la Liga con 18 goles, deberá permanecer inactivo durante 3 semanas, por lo cual tampoco podrá jugar contra Mónaco, del cual pasó al París Saint-Germain en la temporada 2017-18, por la séptima fecha de la fase de liga de la Champions League, un duelo previsto el martes 20 en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid, que marcha en el séptimo puesto de la fase de liga de la "Champions", en la que Mbappé acumula 9 goles, enfrentará al Atlético Madrid el jueves 8 por la segunda semifinal de la Supercopa de España 2026, mientras que Barcelona jugará un día contra Athlétic de Bilbao en la otra llave para definir el primer protagonista de la final prevista el domingo 11 en Yeda.

El delantero francés quedó al margen de la lista de convocados por el DT Xabi Alonso al igual que el zaguero brasileño Éder Militao, otra sensible baja para Real Madrid, que busca revertir una temporada 2024-25 sin títulos al mando del entrenador italiano Carlo Ancelotti, quien asumió en la "canarinha".

