Supercopa de Europa: todos los campeones
Año Campeón.
1973 Ajax.
---.
1975 Dínamo Kiev.
1976 Anderlecht.
1977 Liverpool F.
C.
1978 Anderlecht.
1979 Nottingham Forest.
1980 Valencia.
---.
1982 Aston Villa.
1983 Aberdeen.
1984 Juventus.
---.
1986 Steaua de Bucarest.
1987 Porto.
1988 KVK Malinas.
1989 Milan.
1990 Milan.
1991 Manchester United.
1992 Barcelona.
1993 Parma.
1994 Milan.
1995 Ajax.
1996 Juventus.
1997 Barcelona.
1998 Chelsea.
1999 Lazio.
2000 Galatasaray.
2001 Liverpool.
2002 Real Madrid.
2003 Milan.
2004 Valencia.
2005 Liverpool.
2006 Sevilla.
2007 Milan.
2008 Zenit San Petersburgo.
2009 Barcelona.
2010 Atlético Madrid.
2011 Barcelona.
2012 Atlético Madrid.
2013 Bayern Múnich.
2014 Real Madrid.
2015 Barcelona.
2016 Real Madrid.
2017 Real Madrid.
2018 Atlético Madrid.
2019 Liverpool.
2020 Bayern Múnich.
2021 Chelsea.
2022 Real Madrid.
2023 Manchester City.
2024 Real Madrid.
Los más laureados.
Con 6 coronas: Real Madrid.
Con 5 coronas: Barcelona y Milan.
Con 4: Liverpool.
Con 3: Atlético Madrid.
Con 2: Ajax, Anderlecht, Bayern Múnich, Chelsea, Valencia y Juventus.
Con 1: Sevilla, Porto, Manchester City, Manchester United, Dínamo Kiev, Nottingham Forest, Aston Villa, Aberdeen, Steaua de Bucarest, KVK Malinas, Parma, Lazio, Galatasaray y Zenit San Petersburgo. (ANSA).
