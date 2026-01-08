Supercopa de Francia: PSG campeón

Ousmane Dembélé abrió el marcador a los 13' para PSG, pero el inglés Mason Greenwood empató a los 76' para Olympique de Marsella, que revirtió el resultado a los 87' con un gol en contra del ecuatoriano Willian Pacho.

PSG, campeón defensor de la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League, envió el partido a la definición por penales gracias al empate definitivo que el portugués Goncalo Ramos estableció en el quinto minuto adicionado del complemento.

El juvenil Desiré Doué y los portugueses Nuno Mendes, Vitinha y Goncalo Ramos marcaron desde el punto del penal para PSG, cuyo arquero Lucas Chevalier fue el héroe de la coronación en Kuwait.

Solo el panameño Amir Murillo convirtió desde los 12 pasos para Olympique de Marsella, pues Chevalier atajó los remates del marfileño Hamed Traoré y del británico CJ Egan-Riley y determinó el triunfo del PSG ante el subcampeón de la Ligue 1 pasada.

(ANSA).