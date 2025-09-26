Supercopa de Francia se disputará en enero en Kuwait

El Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia) entre el París Saint-Germain y el Olympique de Marsella se disputará el 8 de enero en Kuwait City, la capital de Kuwait, anunció el viernes la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP).

El duelo entre el campeón de Francia y el subcampeón tendrá como escenario el estadio Jaber Al Ahmad "por la noche en un horario por decidir", explicó la LFP en su texto.

Tradicionalmente, esta competición mide al ganador de la última Ligue 1 con el vencedor de la última Copa de Francia, pero como el PSG se llevó ambos títulos su rival será el segundo clasificado de la liga.

Será la primera vez en 31 ediciones que esta Supercopa se dispute en Kuwait.

Desde 2009, cuando se organizó en Montreal (Canadá), la LFP ha exportado este duelo como forma de promocionar el fútbol francés en el mundo.

Se jugó el año pasado en Doha (Catar) y anteriormente tuvo como sedes Tel Aviv (Israel) en 2021 y 2022, China (2014, 2018 y 2019), Marruecos (2011 y 2017), Austria (2016), Gabón (2013), Estados Unidos (2012) y Túnez (2010).

Desde 2009 solo se jugó dos veces en Francia, en Lens (2020) y en París (2023).

En la última edición, el PSG venció 1-0 al Mónaco en el estadio 974 de Doha, uno de los utilizados en el Mundial 2022. Decidió ese pulso un gol de Ousmane Dembelé en el descuento.

