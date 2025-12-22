Supercopa de Italia: Alegría de Conte y De Laurentiis

"Venimos de un Scudetto y ahora de una Supercopa de Italia, ganada contra equipos muy fuertes. Fue un viaje maravilloso.

Hace dos años, Napoli perdió la final de la Supercopa contra Inter, y poca gente lo recuerda. Hoy ha sido igual", afirmó Conte en diálogo con Italia 1.

"Ya veníamos de una buena racha, pero todos sabemos que en el fútbol lo que cuenta es quién gana, quién guarda los trofeos.

Nadie se fija en quién fue el otro finalista. Esto lo dice alguien que ha perdido tantas finales, y ésas, sin duda, me hicieron sentir muy mal en ese sentido" reconoció el DT del equipo partenopeo.

"Cuando pierdes, la maldad aumenta, y tratas de no revivir ese momento porque son malos. Hay que ponerle la guinda al pastel", subrayó Conte, que en la temporada 2024-25 guió al Napoli a ganar su tercer "Scudetto" histórico.

Conte también dedicó elogios al Bologna, campeón de la Copa Italia 2024-25 que llegó a la final de la Supercopa de Italia 2025 tras haber eliminado al Inter, actual líder de la Serie A y escolta del Napoli en la edición pasada del torneo de la primera división del "Calcio".

"Felicito al Bologna, que es una potencia en el fútbol italiano.

Hoy fue un rival muy competitivo. Felicito a (Vicenzo) Italiano, a los jugadores y al club", destacó Conte sobre su colega de la formación "rossoblú".

Por otra parte, Conte negó que Napoli esté más cerca del Inter, del Milan (que marcha segundo en la Serie A) y de Juventus, que escaló al quinto puesto del torneo de la primera división del "Calcio" tras vencer por 2-1 a Roma (cuarto) en la fecha 16.

"Mentiría si dijera eso. El año pasado ganamos el Scudetto con un plantel muy pequeño, este año sumamos muchos jugadores, pero no estamos en absoluto preparados para liderar", consideró.

"A estas alturas de la liga, necesitamos mantenernos lo más cerca posible de la zona de Champions League. Esos cuatro puestos serán muy difíciles. No estamos en absoluto preparados, ni siquiera cerca", insistió Conte, cuya alegría fue compartida por el presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

"Perdimos 2-0 en Bologna, acá emparejamos las cuentas, pero este partido valió la copa. Ahora los esperamos en Nápoles para el partido decisivo", comentó De Laurentiis en declaraciones a Italia 1.

"El año pasado sólo tuvimos la liga y la Copa Italia, pero con muchas lesiones. Este año es lo mismo, pero la afrontamos con un plantel mucho más numeroso. Este éxito nos llena de alegría y debería alegrar también a la afición. Les digo que sueñen, y en sus sueños piensen '­Fuerza Napoli!'", agregó el presidente del club partenopeo.

Además, De Laurentiis recordó que "desde la era de (el astro argentino Diego) Maradona no se habían ganado dos trofeos en un mismo año".

"El equipo también estuvo fuerte en años anteriores, Conte es un maestro en la síntesis de los jugadores que tiene a su disposición. En mi vida he cometido muy pocos errores, ya sea con directores, actores o entrenadores", concluyó De Laurentiis.

También el alcalde de Nápoles, Gaetano Manfredi, se sumó a los festejos: ­Qué gran Napoli! ­Qué satisfacción para la afición y para toda la ciudad! ­Felicidades al equipo, al entrenador Conte y al club por esta merecida Supercopa de Italia tras el extraordinario Scudetto del año pasado!", escribió en redes sociales.

Comprensiblemente diferente era el clima en el vestuario del Bologna, donde Italiano reconoció la superioridad del Napoli, pero aclaró que su equipo se va de Arabia Saudita "con la cabeza en alto".

"Napoli superó las expectativas hoy, con Neres teniendo un gran día. Sin remordimientos, lo merecieron con una gran actuación.

Lo dimos todo contra el campeón italiano, pero no pudimos jugar a nuestro máximo nivel. Sin embargo, estas experiencias te hacen crecer, y las llevaremos a la liga", confió Italiano "Fue una gran actuación del Napoli, pero nos vamos con la cabeza bien alta. Trabajaremos para mejorar. Aún tenemos competiciones por delante y no debemos bajar la guardia", completó Italiano.

