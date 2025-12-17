Supercopa de Italia: Bologna comenzó a pensar en Inter

Bologna, que marcha en el sexto puesto de la Serie A que Inter lidera en soledad, se clasificó al torneo en disputa en Riad como campeón de la edición 2024-25 de la Copa Italia, en cuya final superó al Milan.

El plantel del Bologna se ejercitó a las órdenes de Italiano en el centro deportivo del Al Nassr, el club que tiene como máximo figura al delantero portugués Cristiano Ronaldo.

Italiano deberá decidir una alineación sin considerar al mediocampista suizo Remo Freuler (operado en un hombro) y al defensor Nicoló Casale (lesión muscular), quienes permanecieron en Italia.

Otro problema para el DT es que el arquero polaco Lukasz Skorupski se entrenó por separado porque todavía siente una molestia por la lesión muscular que sufrió en el triunfo por 2-0 contra Napoli, campeón defensor de la Serie A, en la fecha 11 del torneo.

En cambio, el entrenador podrá contar con el defensor checo Martin Vitik y con su colega colombiano Jhon Lucumí, quien fue reemplazado en el complemento de la derrota por 1-0 del pasado domingo 14 contra Juventus por la fecha 15 de la Serie A.

(ANSA).