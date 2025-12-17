Supercopa de Italia: Chivu quiere su primer título con Inter

El plantel y el cuerpo técnico viajaron hacia Riad luego del entrenamiento realizado en el centro deportivo de Appiano Gentile con la presencia del mediocampista turco Hakan Calhanoglu y del defensor Matteo Darmian a la par de sus compañeros.

Chivu dirigirá mañana el único entrenamiento posible en Arabia Saudita antes del partido previsto en el Al-Awwal Park Stadium de Riad contra Bologna, clasificado al torneo como campeón de la Copa Italia 2024-25, en cuya definición superó al Milan, que este jueves 18 enfrentará al Napoli, ganador de la Serie A pasada, en la otra semifinal.

El delantero y capitán argentino Lautaro Martínez, máximo artillero de la Serie A con 8 goles y autor de 4 goles en sus participaciones en la Supercopa de Italia, buscará con sus compañeros tomarse una "revancha" tras la caída contra Milan en la final de la edición 2024.

La buena noticia para Chivu es que Lautaro Martínez ya le marcó 4 goles al Bologna, marcha en el sexto puesto de la Serie A con 25 puntos, ocho menos que Inter, que viajó a Riad tras escalar al tope con su triunfo por 2-1 en campo del Genoa en la fecha 15 del torneo.

Pero Chivu sabe que deberá evitar subestimar al Bologna, que se impuso por 1-0 en el partido más reciente entre ambos equipos, disputado el pasado 20 de abril por la fecha 33 de la edición 2024-25 de la Serie A. (ANSA).