Supercopa de Italia: Inter y Bologna definen el segundo finalista

Daniele Chiffi dirigirá el partido previsto en el Awwal Park Stadium de Riad, el mismo que albergará la final prevista el lunes 22 ante el ganador de la semifinal que le ganó a.

"ste es un grupo muy unido, con muchas ganas, con hambre de victorias, de ganar trofeos. Intentamos transmitir entusiasmo, devolver la pasión y la alegría a este maravilloso partido, que, sin embargo, también puede ser un partido cruel cuando se pierde inmerecidamente", afirmó el DT del Inter, el rumano Cristian Chivu.

"Pero siempre salimos del campo con la cabeza bien alta porque sabemos el compromiso diario y lo que queremos crear para el futuro", aclaró Chivu en la conferencia de prensa que ofreció desde la capital de Arabia Saudita, donde Inter buscará tomarse "revancha" de la final perdida el año pasado ante su clásico rival, Milan.

"Lo del año pasado contra Milan es del año pasado. Estamos enfocados en Bologna, intentando pasar de ronda, llegar a la final, y luego ya veremos", aseguró el entrenador rumano, quien alineará al delantero y capitán argentino, Lautaro Martínez, y definirá a último momento si incluye desde el inicio al mediocampista turco Hakan Calhanoglu.

Chivu, que integró el plantel del Inter que ganó el triplete en la temporada 2009-10, reveló que "no cambia nada" la posibilidad de ganar con la Supercopa de Italia su primer trofeo como DT del equipo "neroazzurro".

"Es un trofeo, son dos partidos. Queremos responder golpe por golpe, jugando cada partido con ganas y determinación.

Probablemente no merezcamos estar aquí, pero aprovecharemos el nuevo formato", opinó sobre el "Final Four" de la Supercopa de Italia, que originalmente disputaban el campeón de la Serie A contra el ganador de la Copa Italia.

"Lo jugaremos. Este minitorneo ha sido un regalo para nosotros y para Milan, dado que se supone que juegan Napoli y Bologna. No busco reputación. Me interesa el camino que ha tomado este grupo, son buenos y merecen mucho por lo que son como seres humanos", remarcó Chivu sobre sus dirigidos, que en la temporada pasada finalizaron en el segundo puesto de la Serie A.

Por otra parte, Chivu advirtió que Inter debe evitar subestimar al Bologna, que se impuso por 1-0 en el duelo más reciente entre ambos equipos, disputado el pasado 20 de abril por la fecha 33 de la edición 2024-25 de la Serie A.

"Bologna no sólo es una molestia para Inter, es una molestia para todos. Y lo fue con (el ítalobrasileño Thiago) Motta, con (el serbio) Sinisa (Mihajlovic) y ahora con Vincenzo (Italiano)", consideró Chivu sobre el equipo "rossoblú", que marcha sexto en la Serie A.

"Aporta energía, pero puede causar problemas a cualquiera si su intensidad no está a la altura. Hablan del Bologna como rival directo, pero también lo fue Roma", recordó el DT rumano sobre el equipo "giallorosso", que marcha cuarto en la Serie A.

"Nunca mencionan a Roma, pero no pasa nada. No tenemos que demostrar nada, tenemos que darlo todo porque nadie nos regala nada. Podemos ganar o perder, pero tenemos que irnos con la cabeza bien alta. El esfuerzo nunca falta, como nunca faltan las ganas y la ambición", garantizó el DT del Inter, que la temporada pasada también fue subcampeón de la Champions League y cayó en semifinales de la Copa Italia con Milan, luego derrotado por Bologna.

Por su parte, Italiano adelantó que Bologna intentará "crearle problemas al Inter" porque la intención del equipo "rossoblú" es quedarse en Arabia Saudita "el mayor tiempo posible".

"Somos el cuarto incómodo. Estamos bien, tenemos los mismos puntos que las dos últimas temporadas en la liga, tuvimos una gran victoria en Vigo y la derrota contra Juventus no nos desanimó", aseguró el DT del Bologna en alusión al truinfo por 2-1 contra Celta por la Europa League y a la caída contra la "Vecchia Signora" por la fecha 15 de la Serie A.

"Estamos aquí para intentarlo", insistió Italiano, quien la temporada pasada guió al Bologna a ganar la Copa Italia, el primer trofeo del club después de 51 años.

"Es un orgullo para nosotros estar aquí. Inter está en un gran momento, sabemos que es un equipo acorazado y tendremos que rendir a un nivel superior. Pero jugar partidos como éste es una gran sensación, y creo que esto puede darnos un gran impulso", confió Italiano.

"Si queremos complicarles la vida, no podemos hacerles regalos, y tenemos que evitar ser superficiales, sólo así podremos expresar nuestra opinión. Somos uno de los mejores equipos en la segunda parte: quien entre tendrá que darlo todo", enfatizó el DT del Bologna, quien confirmó que el delantero Ciro Immobile estará disponible para jugar mañana.

Italiano deberá decidir una alineación sin considerar al mediocampista suizo Remo Freuler (operado en un hombro) y al defensor Nicoló Casale (lesión muscular), quienes permanecieron en Italia.

Otro problema para el DT es que el arquero polaco Lukasz Skorupski se entrenó por separado porque todavía siente una molestia por la lesión muscular que sufrió en el triunfo por 2-0 contra Napoli, campeón defensor de la Serie A, en la fecha 11 del torneo.

En cambio, el entrenador podrá contar con el delantero argentino Santiago Castro, con el defensor checo Martin Vitik y con su colega colombiano Jhon Lucumí, reemplazado en el segundo tiempo de la caída del pasado domingo 14 contra Juventus.

