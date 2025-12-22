Supercopa de Italia: Napoli campeón con doblete de Neres

David Neres abrió el marcador a los 39' con un zurdazo al ángulo que dejó sin opciones al arquero Federico Ravaglia, quien se equivocó al darle un pase al colombiano Jhon Lucumí a los 57' y permitió al brasileño robarle el balón para sellar la victoria del Napoli.

De esta manera, el equipo partenopeo del DT Antonio Conte, campeón de la Serie A 2024-25, sumó su tercera corona en la Supercopa de Italia, pues primero la ganó en 1990 (goleó por 5-1 a Juventus con el astro argentino Diego Maradona como figura) y repitió en 2014, en Doha, al superar 6-5 al mismo rival por penales tras igualar 2-2.

Napoli también se dio el gusto de "sacarse la espina" por las caídas en 2012 (4-2 frente a Juventus en suplementario), en 2020 (al caer por 2-0 nuevamente frente al equipo turinés) y en 2023 (perdió 1-0 con Inter, en Riad, en la primera edición con nuevo formato).

Asimismo, Napoli, que contó con los brasileños Juan Jesús (sustituido a los 84') y David Neres (reemplazado a los 78'), se tomó "revancha" de la derrota por 2-0 que sufrió contra Bologna en el Estadio Renato Dall'Ara por la fecha 11 de la Serie A.

Napoli mostró un inesperado dominio en el partido disputado en el estadio Al-Awwal Park de Riad ante un Bologna que contó con Lucumí y con el argentino Santiago Castro, reemplazado a los 80', cuando ingresó su compatriota Benjamín Domínguez.

El normacedonio Eljif Elmas remató desviado a los 10' y un Ravaglia le atrapó un derechazo de media distancia seis minutos después para evitar la apertura del marcador para Napoli.

Ravaglia también tuvo una intervención decisiva a los 36', cuando tapó un mano a mano ante Leonardo Spinazzola, tras lo cual el escocés Lewis Ferguson debió esforzarse para rechazar el balón sobre la línea de meta.

La mejor ocasión de gol para Bologna llegó a los 55', cuando el serbio Vanja Milinkovic-Savic atajó un cabezazo de Ferguson sólo dos minutos antes de que David Neres sellara el triunfo para Napoli, cuya ventaja pudo ser mayor, pero Matteo Politano remató inexplicablemente por encima del travesaño con el arco a su merced a los 88'.

Napoli, que esta temporada también compite en la Champions League y en la Copa Italia, volverá a enfocarse ahora en la Serie A, en la que completa el podio con 31 puntos, uno menos que Milan, al cual el equipo partenopeo venció también por 2-0 en la primera semifinal de la Copa Italia, y dos menos que Inter.

El equipo "neroazzurro", escolta del Napoli en la Serie A 2024-25, cayó por penales contra Bologna (campeón de la Copa Italia pasada) en la segunda semifinal de la Supercopa de Italia, en la que Napoli heredó el trono del Milan.

Napoli visitará al Cremonese por la fecha 17 de la Serie A, en la que Milan, subcampeón de la Copa Italia pasada, recibirá al Hellas Verona e Inter jugará en campo del Atalanta, mientras que el Bologna del DT Vincenzo Italiano recibirá al Sassuolo en duelos previstos el domingo 28.

Pero los cuatro protagonistas de la edición número 38 de la Supercopa de Italia deberán ponerse al día el año próximo con la disputa de sus partidos de la fecha 16 de la Serie A, pues Inter recibirá al Lecce el miércoles 14 de enero, el mismo día en que Napoli será local del Parma, mientras que Milan visitará el jueves 15 de enero del año próximo al Como y Bologna jugará ese mismo día en campo del antepenúltimo Hellas Verona.

Bologna, que había sumado 3 empates y 2 victorias en sus seis duelos más recientes contra Napoli desde 2023, quedó a un paso de ganar por primera vez la Supercopa de Italia luego de haber conquistado por tercera vez la Copa Italia.

La caída ante Napoli (que por coronarse recibió un premio de 11 millones de euros) también fue un duro revés para Italiano, que como DT de Fiorentina perdió con West Ham y Olympiacos las finales de las ediciones 2022-23 y 2023-24 de la Conference League. (ANSA).