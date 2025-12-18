Supercopa de Italia: Napoli venció al Milan y avanzó a la final

El brasileño David Neres abrió el marcador a los 39' tras empujar el balón ante el arco vacío luego de un desvío fallido del guardameta francés Mike Maignan tras un centro rasante del danés Rasmus Hojlund, quien aumentó la ventaja a los 64' con un zurdazo cruzado.

Con su victoria en el Al-Awwal Park Stadium de Riad, el equipo partenopeo del DT Antonio Conte conquistó su boleto para la final del lunes 22 en ese mismo recinto de la capital de Arabia Saudita.

Napoli, que alineó a los brasileños Juan Jesús y David Neres (reemplazado a los 88'), buscará su tercer título de la Supercopa de Italia, torneo que ganó en 1990 y 2014, mientras que perdió en las definiciones de 2012, 2020 y 2023.

El equipo partenopeo, que marcha en el tercer puesto de la edición 2025-26 de la Serie A detrás del líder Inter y del escolta Milan, dominó el partido a voluntad y pudo haber ganado por una ventaja mayor, pero Maignan evitó un gol Hojlund en el primer minuto adicionado de la etapa inicial cuando el marcador estaba 1-0.

Milan, que contó con el ecuatoriano Pervis Estupiñán, deberá enfocarse ahora en la Serie A, pues también quedó eliminado de la edición número 79 de la Copa Italia, en cuyos octavos de final perdió por 1-0 contra Lazio, octavo en el torneo de la primera división del "Calcio".

El equipo rojinegro del DT Massimiliano Allegri, que había ganado la Supercopa de Italia 2024 y arribó a Arabia Saudita tras empatar 2-2 como local con Sassuolo por la fecha 15 de la Serie A, buscará recuperarse de esta nueva decepción el jueves 15 de enero de 2026, cuando visitará al Como por la decimosexta fecha del torneo.

Un día antes será el turno del Napoli, que recibirá al Parma por esa misma jornada, en la que Inter será local del Lecce también el miércoles 14 de enero del año próximo, mientras que la fecha se completará el jueves 15, cuando Bologna visitará al Hellas Verona.

Napoli, que viajó a Arabia Saudita tras caer inesperadamente por 1-0 en campo del Udinese por la decimoquinta fecha de la Serie A, se dio el gusto además de tomarse "revancha" de la derrota por 2-1 que sufrió contra Milan por la quinta fecha de la edición 2025-26 del torneo de la primera división del "Calcio".

La victoria ante Milan también le permite al Napoli dar un paso hacia su primer trofeo de la temporada, en la que espera rival en cuartos de final de la Copa Italia y marcha en el puesto 23 de la fase de liga de la Champions League, en la que corre riesgo de quedar afuera incluso de los equipos que disputarán un repechaje por un boleto a la siguiente ronda. (ANSA).