Supercopa de Italia: Satisfacción de Conte y Hojlund

"Los chicos demostraron que queríamos jugar un partido serio, que queríamos defender el Scudetto, que estábamos aquí no por invitación, sino porque nos lo ganamos. Disfrutamos de la noche contra un gran equipo. Eso es bueno", afirmó Conte tras la victoria en Riad.

"Siempre debemos estar respaldados por una gran energía, es importante para nosotros porque jugamos un fútbol bastante exigente y nada especulativo", continuó el DT del Napoli en diálogo con Italia 1.

"También estamos bien físicamente, pero es inevitable que, al acumular partido tras partido cada tres días, te veas obligado a jugar con los mismos jugadores o a rotar siempre con los mismos", explicó Conte.

"Es inevitable que tus niveles de energía no siempre estén al máximo y que experimentes algunos fallos. Siempre dije que sería un año difícil, pero no esperaba este caos después de 5 meses de lesiones graves en jugadores clave. En situaciones difíciles, debemos ser fuertes y cohesionados y jugar como lo hicimos esta noche", concluyó Conte.

A su vez, Hojlund manifestó su alegría tras haber aportado una asistencia para el gol del brasileño David Neres que abrió el marcador antes de poner cifras definitivas con un zurdazo cruzado y rasante.

"Estoy muy contento por mí y por el equipo. Ahora tenemos la oportunidad de ganar un trofeo. En la final, ya sea contra Inter o Bologna, todo puede pasar", advirtió Hojlund sobre la definición del lunes 22.

Hojlund también celebró la reincorporación al plantel del delantero belga Romelu Lukaku tras recuperarse de una grave lesión muscular: "espero verlo de vuelta en el campo lo antes posible porque es un jugador de primer nivel. Tenemos una muy buena relación, me enseña mucho", relató el danés a Sportmediaset.

A su vez, el DT del Milan, Massimiliano Allegri, reconoció que su equipo pudo haber "jugado mejor en ambos goles", pero consideró que "fue un buen partido de ambos equipos".

"Napoli fue mejor defensivamente. Recibimos goles con demasiada facilidad y tenemos que mejorar", enfatizó Allegri en declaraciones a Italia 1.

"Deberíamos haber atacado mejor el área, pero cuando recibes dos goles en un partido, tres seguidos, hay que replantear la defensa", subrayó el entrenador del Milan, que marcha en el segundo puesto de la Serie A, detrás del Inter y delante del Napoli.

"Ahora necesitamos recuperar la compostura porque sólo así podremos lograr nuestro objetivo de terminar entre los cuatro primeros. No será fácil, pero tenemos que volver al buen camino y corregir los errores que cometimos esta noche", insistió Allegri. (ANSA).