Supercopa de Italia: Simonelli evalúa retorno a final única

"Ya no estamos limitados por la semifinal a doble partido. El año que viene, la Copa Asiática se jugará en Riad, y los sauditas, a pesar de tener aún un acuerdo contractual, ya han anunciado su retirada", afirmó Simonelli a Radio Anch'io Sport.

"Tendremos libertad para elegir la sede y el formato. Mi idea es volver al formato clásico: una única final entre el ganador de la liga y el ganador de la Copa Italia", adelantó Simonelli una semana después de la coronación del Napoli ante Bologna en la definición de la Supercopa de Italia 2025 disputada en Riad.

"Si optamos por una única final, la fecha podría incluso ser al inicio del campeonato, como en el pasado. Pero estas decisiones, al igual que la sede de la final, dependen del Consejo de la Liga", aclaró Simonelli, quien también se refirió a la cancelación del proyecto de organizar en Perth el duelo entre Milan y Como por la fecha 24 de la Serie A.

"No quiero entrar en polémicas con el ministro de Deportes (Andrea) Abodi. Hablar de superficialidad cuando nuestras oficinas llevan meses en constante diálogo con los líderes del fútbol europeo y mundial me parece injusto. Es como explotar el incidente para decirle al público lo que quiere oír", opinó el presidente de la Liga de la Serie A.

"Como aficionado, entiendo que jugar un partido a 13.000 kilómetros de casa hubiera sido inusual y perjudicial para la afición, pero no fue decisión de la Liga, sino de los clubes involucrados", precisó Simonelli.

La Liga de la Serie A y el gobierno de Australia Occidental explicaron que el proyecto fue cancelado ante el riesgo financiero de las costosas condiciones adicionales impuestas por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

"La Liga simplemente presentó una serie de propuestas, y la de Australia era, con diferencia, la más ventajosa. Pero las condiciones resultaron inviables", explicó.

"En mi opinión, la intención de la AFC desde el principio fue no jugar este partido. No querían que Italia fuera la primera en romper este tabú, y la puerta se cerró. Desde un punto de vista comercial, es una oportunidad perdida", lamentó Simonelli.

El presidente de la Liga de la Serie A también fue consultado sobre un posible cambio de fechas en la localía de los partidos entre ambos equipos (el 15 de enero del año próximo jugarán por la fecha 18 de la Serie A) considerando que en febrero el estadio San Siro albergará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

"No es fácil encontrar estos arreglos, ni siquiera con cobertura televisiva. Si no se hizo ese cambio, es porque era objetivamente difícil hacerlo. En este momento, el partido se jugará en San Siro en la primera fecha disponible", garantizó Simonelli.

"Tendremos que esperar hasta el 31 de enero, cuando se decidan los playoffs de la Champions League, para determinar cuándo San Siro quedará libre para Inter, y el partido se programará para uno de esos miércoles, lo antes posible", aseguró.

Simonelli también reiteró su idea de adelantar los partidos nocturnos, pero aclaró que tiene "dudas de que pueda suceder pronto" ante una "fuerte resistencia" de las cadenas de TV a esta opción.

Otro polémica que afronta la Serie A en los últimos días es el uso de un balón naranja: "no es una buena opción: hemos recibido muchas quejas justificadas al respecto. Hay gente que no lo puede ver por ser daltónica. Hemos pedido a nuestro proveedor que adelante el suministro de nuevos balones. Llevará tiempo", advirtió.

Además, Simonelli volvió a referirse a la petición de que la primera división del "Calcio" vuelva a tener 18 equipos: "no sólo afecta a la Serie A, sino a todo el movimiento del fútbol profesional. El 15 de enero, la federación convocó un grupo de trabajo con las ligas en Roma para debatir las reformas del campeonato", reveló.

Otro punto sensible para el "Calcio" es el repechaje que Italia jugará contra Irlanda del Norte para intentar avanzar a la final de la Ruta A del playoff de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026, en el que enfrentará eventualmente al vencedor de Gales-Bosnia y Herzegovina.

"Todos los clubes están totalmente comprometidos a ayudar a (el DT Gennaro) Gattuso. Aplazar una jornada de liga es muy difícil, el calendario es muy ajustado. Los clubes han expresado su disposición a ayudar. Por nuestra parte, haremos todo lo posible para ayudar al entrenador, se lo merece", enfatizó Simonelli, quien confió que la "azzurra" volverá en 2026 al Mundial tras las ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Por último, Simonelli subrayó que debe expresar "respeto a los árbitros" luego que Lazio envió un correo electrónico a la Liga de la Serie A, a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y a los organismos técnicos pertinentes para expresar su malestar por la convalidación del gol del británico Keinan Davis que le permitió al Udinese rescatar un agónico empate en el duelo entre ambos equipos por la fecha 17 del torneo de la primera división del "Calcio".

"Responderemos como siempre a todas las comunicaciones de cualquier tipo que provengan de los clubes, ya sea por correo electrónico certificado o de otro tipo, tras analizarlas en los lugares correspondientes. Discrepo de la idea de que se esté socavando la credibilidad de la liga. Debemos mostrar respeto a los árbitros, cuyo papel es delicado", resaltó Simonelli.

"Como presidente de la Liga, sólo puedo confirmar mi plena confianza en la labor arbitral: cuestionarla socava gravemente la credibilidad del sistema y es intolerable", consideró Simonelli.

"Es comprensible que un club se sienta perjudicado por ciertos incidentes, pero como sabemos, los errores arbitrales son parte del juego, al igual que los errores de atacantes, defensas y arqueros, y como tales, deben aceptarse sin prejuicios", concluyó Simonelli. (ANSA).