Supercopa: Donnarumma evalúa demandar al PSG

"El PSG había hecho algunas exigencias, y al final aceptamos una oferta inferior a su salario actual, a la espera de discutir el asunto después del Mundial de Clubes, pero había un deseo de continuar", afirmó Raiola a la cadena Sky Sport.

"No esperábamos lo que sucedió después. Es una falta de respeto, que evaluaré con mis abogados. Queremos comprender mejor su postura", agregó Raiola, quien calificó como "exageradas" las exigencias del PSG para la renovación del contrato de Donnarumma.

En caso de presentar una demanda, Donnarumma seguirá los pasos de Kylian Mbappé, quien se sumó al Real Madrid tras quedar libre del PSG y le reclama 55 millones de euros al equipo francés en concepto de primas y premios impagos.

El propio Mbappé respondió con un emoji de un corazón al mensaje publicado en la víspera en redes sociales por Donnarumma, excluido de la convocatoria del PSG para enfrentar al Tottenham para definir la Supercopa de Europa por el DT español Luis Enrique, quien se inclinó por el recientemente incorporado Lucas Chevalier.

"Quizás sólo la Premier League pueda cumplirlas", reflexionó el representante italiano sobre la posibilidad de que Donnarumma continúe su carrera en Inglaterra, un escenario que el diario francés L'Equipe avaló al referir el presunto interés del Manchester City por el pase del arquero italiano de 26 años.

"Algunos clubes de la Premier League están haciendo incorporaciones, y es la liga a la que 'Gigio' aspira, incluso a nivel profesional. Tras jugar en Italia y en el PSG, la Premier League podría darte ese salto, ya que estarías jugando en la mejor liga del mundo", destacó Raiola.

"Estamos considerando el salto a la Premier League porque creemos que podría ser el lugar adecuado para un jugador tan importante como 'Gigio'", insistió el agente del ex arquero del Milan y actual capitán de la selección italiana.

"También porque la historia dice que el único italiano que ha ganado la Premier League es Mario Balotelli", añadió Raiola en un reportaje que ofreció a Sport Mediaset y en el que omitió que Federico Chiesa se coronó campeón de Inglaterra con Liverpool.

"Si otro italiano pudiera ganarla, sería maravilloso para nosotros. La historia dice que es muy difícil para los italianos ganarla", recordó Raiola, quien aclaró que "nunca" habló con Pep Guardiola, DT español del Manchester City.

"Oído rumores del interés de Guardiola, pero la verdad es que nunca hemos hablado con Guardiola, porque hasta hace poco pensábamos en quedarnos en París, también este año. Tras el anuncio de la no renovación, dije: 'Quedémonos un año más y luego nos vamos'. se también era el deseo de 'Gigio'", explicó.

"Yo tampoco esperaba esta situación, sobre todo antes de este partido, que es el de 'Gigio'. La Supercopa de Europa se juega una vez que el equipo gana la Champions League.

Dado que fue una pieza clave en la victoria de la Champions League la temporada pasada, creo que nadie debería haber jugado este partido más que él", enfatizó Raiola.

Donnarumma también recibió el respaldo del presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, quien reconoció que lamenta la situación del arquero "en el plano humano, porque 'Gigio' tiene una gran sensibilidad".

"También lo lamento en el plano técnico, porque es un pilar para nosotros, un jugador muy importante. Esperamos que encuentre rápidamente su equilibrio, que su carácter no se vea afectado y que tenga la oportunidad de demostrar su nivel internacional una vez más. Todos estamos convencidos de que es el mejor y más importante arquero del mundo", remarcó Gravina.

En diálogo con Sky Sport, el presidente de la FIGC también ratificó la confianza absoluta del DT Gennaro Gattuso, reemplazante de Luciano Spalletti, en Donnarumma como arquero de la "azzurra" para intentar conquistar la clasificación al Mundial 2026.

"Para ganar, hay que hacer goles, no recibirlos. 'Gigi' es, sin duda, un jugador importante y enseguida se entendió bien con Gattuso. Estamos preocupados, pero confiamos en que el muchacho, ahora maduro y completo, y también gracias a nuestro apoyo, pueda jugar en su mejor forma", confió Gravina.

Donnarumma también recibió saludos en su cuenta de Instagram de sus compañeros franceses Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Presnel Kimpembe y Warren Zaire-Emery, quienes enviaron sentidos mensajes al igual que el portugués Vitinha, el marroquí Achraf Hakimi y el georgiano Khvitcha Kvaratskhelia.

"Gracie por todo, número uno", escribió Dembélé, quien agregó tres emojis de corazones, mientras que Doué publicó "El mejor, gracias Gigio" y Vitinha se animó a un mensaje en italiano: "Grazie mille, Shisho (Mil gracias)".

"Uno de nosotros", subrayó Hakimi y "Grande Gigio" escribió Kimpembe, mientras que Zaire-Emery publicó "Gracias Gigio" y Kvaratskhelia calificó a Donnarumma como su "hermano".

"Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho con 'Gigio', de lo que ha logrado. Le agradecemos de todo corazón. Ha sido un gran líder durante todos estos años con nosotros", había expresado en rueda de prensa el zaguero y capitán brasileño del PSG, Marquinhos. (ANSA).