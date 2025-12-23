Supercopa: El regreso del campeón

El capitán Giovanni Di Lorenzo, con el trofeo en sus manos, fue el primero en descender del avión que aterrizó en el aeropuerto napolitano de Capodichino, pero para decepción de los aficionados, los jugadores abandonaron la terminal aérea por una salida lateral sin tomar contacto con ellos.

Nápoles vuelve a vestirse de fiesta, si bien la obtención de esta tercera Supercopa no causó tanto revuelo como cuando celebró los últimos dos "scudettos", en 2022-23 con Luciano Spalletti y en la pasada temporada ya con Conte como DT.

El título logrado en Riad se suma a los obtenidos en ese torneo por primera vez en 1990, con el recordado astro argentino Diego Maradona en el equipo, y en 2014, ambas superando en la final a Juventus, el rival más "odiado".

Esta, sin embargo, es la primera Supercopa que festeja Napoli con nuevo formato (adoptado hace ya dos temporadas), con la inclusión de los subcampeones de la Serie A y de la Copa Italia, que obliga a disputar semifinales para decidir a los equipos que pelearán por la corona.

Como resulta habitual en estas consagraciones, Nápoles inició los festejos apenas finalizado el partido con Bologna, tras el cual decenas de vehículos comenzaron a circular por las calles de la ciudad haciendo sonar sus bocinas y cientos de fanáticos se congregaron en la Plaza del Plebiscito.

La escena se completó con el lanzamiento de fuegos artificiales, aunque esta vez los simpatizantes no pudieron darse el tradicional "baño" en la Fuente de Carciofo, que se encontraba custodiada por efectivos de la policía.

Con la Supercopa y el "scudetto", Napoli cerrará un feliz 2025 y la ciudad vivirá una Navidad a pleno, pues por estos días es recorrida por la antorcha olímpica que atraviesa el país camino al pebetero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo, que se pondrán en marcha el 6 de febrero.

Dos títulos que matizan la decisión de la comisión independiente que supervisa los balances de los clubes profesionales y que determinó que Napoli (al igual que Pisa) no podrá realizar incorporaciones en el mercado de pases de enero, salvo que ceda a algún jugador en venta a otro equipo.

El plantel, único en el fútbol italiano capaz de celebrar más de un título en el año calendario, gozará hoy de una jornada de descanso y el miércoles retomará los entrenamientos de cara al partido del domingo ante Cremonese como visitante por la decimoséptima fecha.

Con 31 unidades, Napoli marcha tercero en el campeonato, un punto por detrás de Milan (su vencido en semifinales de la Supercopa) y a dos de Inter (que cayó en esa instancia por penales frente a Bologna). Los cuatro animadores del torneo en Riad tienen un partido pendiente por la fecha que se jugó este fin de semana y que completarán a mediados de enero.

Conte volvería a contar en breve con el goleador belga Romelu Lukaku, quien completó su rehabilitación de la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas desde agosto, un "refuerzo" de lujo para pelear por el título y por la clasificación a octavos de final en la Champions. (ANSA).