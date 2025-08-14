Supercopa: Elogios a Udine

LA NACION

La UEFA ponderó la organización en el Estadio Friuli

Según pudo confirmar Ansa, las autoridades de la UEFA expresaron su satisfacción por el fluido ingreso y egreso de los aficionados del BluEnergy Stadium, que en la víspera albergó una definición sin incidentes entre las aficiones del PSG y del Tottenham.

El único incidente obedeció al arresto de cinco aficionados del PSG que portaban material ilegal en su vehículo, tras lo cual recibieron una prohibición de 1 año para acceder a eventos deportivos (DASPO) de parte de la comisaría de Udine.

Como parte del operativo de seguridad, la policía también incautó más de 500 botellas de cerveza y siete ciudadanos italianos fueron multados con más de 2500 euros cada uno por comercio ilegal.

Por último, el servicio médico debió brindar asistencia a varias personas agotadas por el calor que sólo requirieron una hospitalización preventiva. (Ansa).

