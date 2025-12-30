Supercopa España: "Me parece una mier..."

El equipo vasco, campeón del certamen por tercera y última vez en 2020-21 (edición que se disputó en Andalucía debido a la pandemia de Covid-19), chocará el 7 de enero en una de las semifinales con Barcelona, defensor de la corona y el equipo más laureado en la Supercopa de España con 15 títulos.

Será un día antes de que se enfrenten por el otro pasaje a la gran final, Real Madrid, 13 veces campeón del torneo, y Atlético Madrid, su clásico rival que celebró sus dos títulos en 1985-96 y en 2014-15.

"Jugar en Arabia Saudita no tiene sentido porque para los aficionados es muy complicado acompañar al equipo y será como jugar de visitantes", resumió Iñaki Williams, de 31 años y de ascendencia ghanesa, en diálogo con el programa "El Chiringuito TV".

El hermano mayor de Nico Williams (de 23 años, quien también juega en Athletic de Bilbao y rechazó una oferta para pasar a Barcelona, que ahora parece haberle cerrado las puertas a su eventual arribo), confesó que incluso para él representa una dificultad.

Esto debido a que su esposa está embarazada y podría dar a luz en los próximos días, justo cuando él estará disputando el torneo en Jeda: "Es difícil dejar a mi mujer y a mi hijo aquí solos, pero son gajes del oficio y estoy a disposición del club.

Trataré de jugar la mejor Supercopa posible", afirmó.

La mudanza de la Supercopa, cuya primera edición fuera de España se jugó en Marruecos en 2018-19 (el campeón fue Barcelona), se decidió en tiempos en los que la Federación Española de Fútbol (RFEF) era presidida por Luis Rubiales (luego destituido por el escándalo que generó el beso forzado a Jennifer Hermoso), con la idea de generar nuevos ingresos. (ANSA).