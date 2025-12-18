Supercopa femenina: Una final "clásica"

Las "giallorossas" defienden el cetro conquistado en la anterior edición al derrotar por 3-1 a Fiorentina en el estadio Alberto Picco, de La Spezia, luego de haberlo cedido en la previa al caer por 2-1 en el Giovanni Zini, de Cremona, ante Juventus.

La "Vecchia Signora" vengó así la derrota sufrida frente a Roma en la definición del torneo en 2022, cuando cayeron por 4-3 en definición por penales en el Ennio Tardini de Parma.

Juventus había reinado en el torneo entre 2019 y 2021, con triunfos ante Fiorentina en las primeras dos finales (ambos por 2-0, en Cesena y en Chiavari) y ante Milan, por 2-1, en el Benito Stirpe de Frosinone.

El equipo de Turín llega al duelo por el título como campeón de la Serie A (sucedió en el trono a una Roma que, a su vez, la había sucedido convirtiéndose en el primer equipo en alzar la corona en la era profesional, en 2023, halago que repitió en la siguiente temporada).

Juventus, además, ostenta el cetro de la Copa Italia, que recuperó tras golear por 4-0 en la final a una Roma que la precedió como campeona de ese torneo.

"El 11 de enero se enfrentarán los dos equipos más ganadores de los últimos años. Será un gran espectáculo no sólo en la cancha.

Será, además, una vitrina para un movimiento que crece y es sinónimo de inclusión", explicó Federica Cappelletti, presidenta de la Serie A femenina.

La dirigenta, viuda del recordado astro italiano Paolo Rossi, consideró que "el fútbol femenino es una realidad nacida de una revolución y debemos acompañarla para demostrarles a todos que el fútbol puede ser y es un deporte femenino también". (ANSA).