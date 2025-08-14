Supercopa: Insultos racistas para Telles tras fallar penal

“Estamos indignados por los insultos racistas que Mathys Tel recibió en redes sociales tras la derrota de anoche en la Supercopa de la UEFA”, se lee en un comunicado emitido por Tottenham al día siguiente de la caída contra PSG en Udine.

“Mathys demostró valentía y audacia al patear un penal, pero quienes lo insultan son unos cobardes: se esconden tras nombres de usuario y perfiles anónimos para expresar sus abominables opiniones”, agrega la nota.

“Trabajaremos con las autoridades y las redes sociales para tomar las medidas más enérgicas posibles contra cualquier persona que podamos identificar”, completa el texto de los Spurs. (ANSA).