Supercopa Italia: Allegri castigado

RFL (ANSA) - ROMA, 20 DIC - Massimiliano Allegri, entrenador del Milan, fue sancionado con una multa de 10.000 euros por insultar a Gabriele Oriali, ayudante de campo de su colega Antonio Conte en Napoli, tras la derrota del "rossonero" en una de las semifinales de la Supercopa de Italia que se celebra en Riad.

El juez Gerardo Mastandrea, del Tribunal de Disciplina de la Serie A, confirmó el castigo para Allegri por su "actitud provocativa y desafiante hacia un integrante del cuerpo técnico rival, contra quien profirió expresiones ofensivas en reiteradas ocasiones", según destacó.

Napoli, que el lunes chocará por la corona de la Supercopa con Bologna, vencedor de Inter por penales en la víspera, había condenado "con firmeza" el comportamiento del técnico del Milan en el duelo que animaron el jueves, que fue captado por las cámaras ubicadas al borde del campo de juego que transmitieron las imágenes del partido.

"Auguramos que esta situación protagonizada por alguien que estaba completamente descontrolado no pase inadvertida, sobre todo porque había 33 cámaras de TV cubriendo el partido y resulta imposible que ninguna haya captado lo ocurrido", destacó el comunicado del club.

A lo sucedido se refirió también el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, aunque con un tono más moderado, pues consideró que se trató de "un hecho cultural en Italia", mientras instó a "recuperar el sentido de la educación" para no seguir dañando la imagen del fútbol italiano.

Allegri había sido despedido por Juventus en mayo de 2024 debido a su conducta (terminó expulsado) "incompatible con los valores de la sociedad", según se dijo entonces, en la final de la Copa Italia disputada en el Estadio Olímpico de Roma y a pesar del triunfo por 1-0 sobre Atalanta que le aseguró el título al equipo turinés. (ANSA).