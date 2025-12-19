Supercopa Italia: Bologna a la final

El "nerazzurro" de Cristian Chivu sacó rápidas ventajas en el estadio Al-Awwal Park, cuando Marcus Thuram abrió el marcador a los 2 minutos de juego, pero el "azulgrana" de Vincenzo Italiano emparejó con un gol de Riccardo Orsolini a los 35 minutos de penal.

Desde los 12 pasos se definió al segundo finalista de esta Supercopa y fue Bologna, que falló menos que Inter y acertó con los remates de Lewis Ferguson, Jonathan Rowe y Ciro Immobile.

Nikola Moro y Juan Miranda malograron los suyos, pero también lo hicieron tres de los cinco ejecutantes de Inter: Alessandro Bastoni, Nicoló Barella y Ange-Yoan Bonny, siendo Lautaro Martínez y Stefan De Vrij los únicos que acertaron.

Así las cosas, Bologna, campeón de la pasada edición de la Copa Italia, eliminó al subcampeón de la anterior Supercopa e irá por una corona inédita en la final frente al Napoli (campeón de este torneo en 1990 y en 2014), que en la víspera despachó por 2-0 al Milan, defensor del título. (ANSA).