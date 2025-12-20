Supercopa Italia: Colombo arbitrará la final

Colombo estará acompañado por los jueces de línea Alessio Berti y Valerio Vecchi, en tanto que Federico La Penna será el cuarto árbitro y en el VAR estarán Marco Di Bello e Ivano Pezzutto.

Napoli, último campeón de la Serie A, avanzó a la definición tras eliminar a Milan en semifinales al derrotarlo por 2-0 el jueves, mientras que Bologna, campeón de la Copa Italia, despachó por penales a Inter (3-2) tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario, el viernes.

El equipo de Antonio Conte tratará de repetir la corona en el torneo que conquistó por primera vez en 1990 (venció por 5-1 a Juventus con Diego Maradona en el plantel en el por entonces Estadio San Paolo, luego rebautizado en homenaje al astro argentino) y que repitió en 2014, en Doha, al superar 6-5 al mismo rival por penales tras igualar 2-2.

El lunes, Napoli buscará sacarse la espina por las finales perdidas en 2012 (4-2 frente a Juventus en suplementario), en 2020 (al caer por 2-0 nuevamente frente al equipo turinés) y en 2023 (perdió 1-0 con Inter, en Riad, en la primera edición con nuevo formato que incluyó a los subcampeones de la Serie A y de la Copa Italia).

Para Bologna, en cambio, será la posibilidad de conquistar un título inédito en una final inédita tras haber conquistado por tercera vez en la historia la Copa Italia en 2025 (las primeras dos las celebró en 1970 y en 1974) al superar por 1-0 a Milan en la definición de ese torneo que animaron en el Estadio Olímpico de Roma, el 14 de mayo.

El equipo de Vincenzo Italiano, que como entrenador de Fiorentina disputó las finales de la Conference League de 2022-23 y de 2023-24 (ambas perdidas frente al West Ham y Olympiacos), irá por una nueva consagración ante un Napoli al que superó por 2-0 en el Estadio Renato Dall'Ara cuando se enfrentaron por la undécima fecha del campeonato.

Bologna perderá a una de sus figuras: Federico Bernardeschi, quien sufrió la fractura de la clavícula izquierda frente a Inter, de la cual será operado el martes, y será baja por al menos un mes y medio, según informó el cuerpo médico del club "azulgrana".

Sí contará con Riccardo Orsolini, su goleador en el campeonato con seis festejos (dos menos que el argentino Lautaro Martínez, de Inter, máximo artillero de la Serie A), y con el arquero Federico Ravaglia, uno de los artífices de la clasificación a la final de la Supercopa al desviar dos de los remates del equipo "nerazzurro".

Para Napoli, además de ser una buena oportunidad de sumar un título a sus vitrinas, ganar esta Supercopa le aseguraría un premio de 11 millones de euros que podría destinar a incorporar refuerzos en el mercado de pases de enero, en una temporada en la que también disputa la Champions League.

También Conte afronta algunas dudas en la formación titular que presentará el lunes y en la que el delantero danés Rasmus Hojlund, autor de un gol en la semifinal frente a Milan, parece tener un puesto asegurado en la final. (ANSA).