Supercopa Italia: "Immobile pagó la confianza"

"¨El penal de Immobile? Es por su experiencia que decidimos contratarlo y lo ejecutó a la perfección a pesar de que era el último en rematar", destacó Italiano al destacar las virtudes del histórico artillero de Lazio, de 35 años, que volvió al "Calcio" en esta temporada, jugó poco y nada desde su regreso y hoy celebró su primer gol con Bologna.

Nada menos que el gol que le aseguró el boleto a una final inédita, una manera de "devolver la confianza que depositamos en él", destacó Italiano, al reconocer que el delantero "estuvo bastante tiempo sin poder jugar y regresó al equipo hace un mes.

Su gol fue como el fin de una maldición", aseguró.

El entrenador de Bologna destacó también el aplomo de sus dirigidos para emparejar un partido que arrancaron ganando casi desde el vestuario ante un rival como Inter: "No era fácil iniciar así un partido para el que te preparaste mentalmente y en el que de inmediato recibes un mazazo".

"Por suerte nos mantuvimos en partido y jugamos muy bien en el primer tiempo, mientras que Inter, un equipo plagado de campeones, lo hizo mejor que nosotros en el segundo, pero logramos llevar el partido a la definición desde los 12 pasos.

Después llegó la lotería de los penales que a veces premia y en otras castiga", comentó.

Mismo concepto utilizó su colega rumano Cristian Chivu cuando consideró que "los penales son una lotería y es algo que no se puede preparar o entrenar. A mí me basta con personalidad y coraje de levantar la mano y decir: Yo pateo. Después, cualquiera se puede equivocar".

"Me quedo con esa imagen, la de estos campeones que cayeron de pie y que levantaron mucho el nivel en el segundo tiempo jugando con mucha intensidad, una característica que siempre espero ver en mis equipos", explicó el DT de Inter, quien consultado sobre el arbitraje de Daniele Chiffi respondió: "No opino. El VAR está justamente para revisar las jugadas polémicas", explicó al aludir a una inicialmente sancionada en favor de Inter con penal.

"No tengo nada que recriminarme, ni recriminarle al plantel. El fútbol es así", completó antes de explicar su decisión de relegar al capitán argentino Lautaro Martínez al banco de suplentes: "Era el octavo partido en 20 días y él los jugó todos. Fue por eso, no porque estuviera pensando en preservarlo para una eventual final", aclaró. (ANSA).