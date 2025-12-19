Supercopa Italia: Napoli acusa

"La actitud del técnico rival durante la semifinal de la Supercopa, insultando en reiteradas ocasiones a Gabriele Oriali con términos ofensivos, fue vista por decenas de personas ubicadas al costado del campo de juego y transmitida en directo por televisión", afirmó el club partenopeo.

"Auguramos que esta situación protagonizada por alguien que estaba completamente descontrolado no pase inadvertida, sobre todo porque había 33 cámaras de TV cubriendo el partido y resulta imposible que ninguna haya captado lo ocurrido", agrega el comunicado.

Mientras el plantel de Napoli aguarda por conocer al rival en la final de la Supercopa el lunes, que surgirá del duelo que animaban hoy Inter y Bologna, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) se pronunció sobre lo sucedido con Allegri y Oriali a través de su presidente, Gabriele Gravina, aunque lo hizo con un tono moderado que no anticipa sanciones.

"Lo sucedido entre Allegri y Oriali es un hecho cultural en Italia. Debemos recuperar el sentido de la educación", destacó el dirigente, al explicar que "últimamente algunos parecen convencidos de que quienes gritan más condicionan la decisión de los árbitros, pero lo único que generan es una derrota para la imagen del fútbol italiano".

Allegri fue despedido por Juventus en mayo de 2024 por su conducta (terminó expulsado) "incompatible con los valores de la sociedad", según se dijo, en la final de la Copa Italia disputada en el Estadio Olímpico de Roma y a pesar del triunfo por 1-0 sobre Atalanta que le aseguró el título al equipo turinés.

Otra polémica relacionada con la Supercopa de Italia la impulsó la europarlamentaria Silvia Sardone, subsecretaria de la Liga (ex Liga Norte), quien publicó un comunicado repudiando que el torneo se dispute en Arabia Saudita, que lo albergó por primera vez en 2018, repitió al año siguiente y, tras dos ediciones en suelo italiano, se instaló definitivamente en Riad en 2022.

"Las imágenes de la Supercopa de Italia de ayer son realmente desconcertantes. Partidos en Arabia Saudita, los nombres de los jugadores en las casacas del Milan en árabe y mujeres con velo portando el trofeo. ¿Cómo puede la Liga Italia permitir todo esto?", se preguntó Sardone, al considerar: "Entendemos que ya no se trata de deporte, sino de dinero, pero debería haber un límite para todo".

"Jugar en Arabia Saudita no es la mejor opción, pero que el velo islámico, un instrumento supremo de opresión, vuelva a ser celebrado es realmente una auténtica vergüenza", completó la eurodiputada al exigir: "Basta de vender nuestro fútbol y nuestras tradiciones" y considerar que "todo esto es una propaganda para el islamismo". (ANSA).