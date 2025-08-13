Supercopa: Niños gazatíes en la ceremonia

Se trata de Tala, una niña de 12 años que llegó a Milán para someterse a un tratamiento por problemas de salud imposibles de resolver en la Franja debido a la devastación de las instalaciones sanitarias provocada por el ejército israelí, y de Mohamed, de 9 años, quien resultó gravemente herido en un bombardeo en el que, además, perdió a sus padres, y también arribó a Milán para recibir atención médica, junto con su abuela.

Ambos fueron invitados por la Fundación para la Niñez de la UEFA a participar en la ceremonia de premiación junto con Aleksander Ceferin, presidente de la entidad que repitió el gesto con otros siete niños que fueron acogidos por Italia y proceden de distintas zonas de conflicto como Palestina (donde la mayoría de los más de 60.000 civiles asesinados desde el 7 de octubre de 2023 eran niños, mujeres y ancianos), Afganistán, Irak, Nigeria y Ucrania.

La bandera que reclama por el fin de la matanza de niños y civiles (Stop Killing Children, Stop Killing Civilians) será portada por los jugadores del PSG y de los "Spurs", que saldrán al ruedo con ella de la mano de las 22 "mascotas" habituales, a quienes se sumarán otros 40 niños carenciados o enfermos procedentes de las zonas aledañas a Udine que son asistidos con proyectos sociales por el club Udinese. (ANSA).