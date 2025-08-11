Supercopa: Operativo de seguridad reforzado

El partido fue clasificado como de riesgo "extremadamente alto" por las autoridades italianas e internacionales, por lo que el comisario de policía, Pasquale Antonio De Lorenzo, solicitó al ministerio del Interior la disponibilidad de aproximadamente 1000 agentes, incluidos al menos 600 de fuera de la región.

Los especialistas necesarios para garantizar la máxima seguridad incluirán expertos en desactivación de bombas, personal antidisturbios y helicópteros equipados con sistemas de vídeo y gafas de visión nocturna.

La UEFA anunció la venta de 6600 entradas a aficionados franceses y 4700 a ingleses para el partido que disputarán PSG, campeón de la Champions League, y Tottebham, ganador de la Europa League en la temporada 2024-25.

Se espera que el resto del aforo de 23.000 personas presentes en el Estadio Friuli sea neutral.

El momento culminante de las medidas de contención será la llamada "Marcha de la Afición", con aproximadamente 900 ultras parisinos que llegarán horas antes del partido.

Los fanáticos del PSG se acercarán al estadio desde su zona de aficionados asignada con una procesión que estará escoltada por un importante contingente de policías, carabineros y agentes de la policía financiera.

Por otra parte, la prensa francesa sorprendió al anticipar que el DT español del PSG, Luis Enrique, excluyó de la lista de convocados al arquero italiano Gianluigi Donnarumma, quien según esos reportes será transferido antes del cierre del libro de pases.

Luis Enrique convocó en cambio al arquero Lucas Chevalier, de 23 años y quien será titular contra los "Spurs" tras haber sido incorporado recientemente del Lille a cambio de unos 40 millones de euros.

Chevalier aparece en las fotos del entrenamiento del día publicadas por PSG, mientras que Donnarumma, de 26 años y con contrato hasta junio de 2026, quedó al margen de la práctica.

La prensa francesa asegura que Manchester United preguntó al PSG por el pase de Donnarumma, por quien también consultó Chelsea, quien goleó por 3-0 al equipo parisino en la final del Mundial de Clubes 2025.

El arquero italiano es uno de los 9 jugadores del PSG que figura entre los 30 candidatos al premio del Balón de Oro al igual que los portugueses Nuno Mendes, Vitinha y Joao Neves; el marroquí Achraf Hakimi; los franceses Ousmane Dembelé y Désiré Doué; el español Fabián Ruiz y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Dembelé es considerado el favorito a ganar el premio que en sus tres ediciones anteriores reconoció, respectivamente, al francés Karim Benzema (Al-Ittihad), al astro argentino Lionel Messi (Inter Miami) al español Rodri (Manchester City).

"El Balón de Oro es un sueño en el que nunca había pensado, pero ahora creo que lo merezco. Tuve una temporada histórica. No hay muchos jugadores que hayan marcado en cuartos de final, semifinales y en la final", afirmó Hakimi.

"Como defensor, es más difícil.

La gente piensa que soy delantero o centrocampista, pero no: juego en defensa de cuatro y tengo que pensar en defender", agregó el marroquí en diálogo con Canal+.

Sin embargo, el diario L'Equipe reveló que PSG intentó modificar el contenido del reportaje de Hakimi porque, siempre según ese periódico, el club francés impulsa la candidatura de Dembelé.

La ausencia de Donnarumma y los dichos de Hakimi sobre el Balón de Oro parecen alterar el clima en el vestuario del PSG que Luis Enrique había logrado armonizar para ganar la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League durante la temporada 2024-25.

"El objetivo para la próxima temporada es mejorar. En cuanto a títulos, será más difícil, pero creo que mejoraremos como equipo, tanto en ataque como en defensa. Creo que aún podemos identificar áreas de mejora en el juego", declaró Luis Enrique.

"Obviamente, queremos estar listos para ganar todos los trofeos, y creemos que podemos repetir esa hazaña este año, lo que significaría hacer historia, y eso nos da una motivación especial", agregó el DT español al sitio web de la UEFA.

Luis Enrique destacó que el secreto de la victoria del PSG en la Champions League fue llegar "relajados" a la final contra el Inter, al cual arrolló por 5-0.

"Mi cuerpo técnico y yo solo teníamos una cosa en mente: no dejarnos abrumar por el ambiente ni por el ritmo del partido, porque estábamos rodeados de aficionados deseosos de apoyarnos, intentando darnos energía", argumentó.

"Los jugadores estuvieron sensacionales al gestionarlo. El planteo de ese partido fue excepcional por parte de todo el equipo", completó Luis Enrique, quien ante Tottenham sufrirá la baja por suspensión del mediocampista portugués Joao Neves.

Del otro lado estarán los "Spurs" del danés Thomas Frank, contratado para reemplazar al australiano Ange Postecoglu, destituido pese a la conquista de la Europa League.

"El equipo está fuerte, los jugadores tienen un gran potencial y estoy deseando que empiece la temporada. Veo la final como dos equipos fuertes enfrentados, y queremos ganar", aseguró Frank.

