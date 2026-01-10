Supercopa, primer título en España y el premio del liderazgo en la Seleçao

En el Clásico en la Supercopa del domingo en Yedá, Arabia Saudita, está en juego algo más que el primer título del año en España: Raphinha, en estado de gracia, y Vinícius, más mediático pero en horas bajas, se dirimen el liderazgo de Brasil.

Contrasta el momento que viven las dos estrellas de la Seleçao, que entrena ahora Carlo Ancelotti, extécnico del Real Madrid y de Vinicius hasta mayo pasado.

Desde que Hansi Flick se hizo cargo del FC Barcelona hace un año y medio, Raphinha no ha parado de crecer hasta convertirse la anterior temporada en pieza clave del equipo azulgrana.

El extremo de 29 años se exhibió el miércoles en la victoria de su equipo ante el Athletic (5-0) en semifinales con dos goles y una asistencia, aunque su aportación va más allá: es un quebradero de cabeza para las defensas y el primero en organizar la presión al rival.

- 9 goles y 4 asistencias -

En lo que se lleva de curso, pese a una lesión que le mantuvo un mes fuera de los terrenos de juego, ha marcado siete tantos y ha dado tres pases decisivos en 19 partidos en LaLiga.

Contando todas las competiciones, sus números crecen a 9 goles y 4 asistencias.

Además, Raphinha se ha convertido en uno de los jefes del vestuario azulgrana, como demostró consolando a Flick en un partido en el que el equipo ganó a finales de noviembre al Alavés, pero su juego distó mucho de lo deseado por el técnico, molesto también por la expulsión de su ayudante.

En el King Abdullah Stadium de Yedá el miércoles, el futbolista abandonó en el 65 el terreno de juego ante una estruendosa ovación del público, al tiempo que se fundió en un abrazo con el preparador alemán, reflejando así la buena sintonía entre ambos.

Pese a ser clave la pasada campaña en la que el Barça logró el triplete doméstico (34 goles, 26 asistencias en 57 partidos), Raphinha fue el gran olvidado en los premios anuales individuales (Balón de Oro y The Best) y el enfado que mostró por ello lo ha convertido en combustible para mejorar.

-16 partidos sin marcar -

En cambio, Vinícius continúa lejos del nivel que demostró en la temporada 23/24 y parece no haber levantado cabeza desde que se quedó ese año sin el Balón de Oro.

Su rendimiento ha bajado también desde la llegada del francés Kylian Mbappé, quien se convirtió en el máximo goleador del cuadro blanco.

En esta campaña, con Xabi Alonso al frente, no ha mejorado sus estadísticas: no encuentra la red desde hace 16 encuentros, lo que ha empezado a generar malestar entre los aficionados. Solo anotó cinco goles y ocho asistencias en 25 partidos disputados en este curso en todas las competiciones.

- "Muy emocional" -

En el primer Clásico de la temporada a finales de octubre, pese al triunfo de su equipo, expresó su enfado con el técnico vasco tras ser cambiado. El atacante brasileño se marchó directamente al vestuario con fuertes aspavientos y gritos por la decisión de su entrenador.

Pocos días después, Vinícius se disculpó ante los seguidores y los compañeros por su rebelión, pero no nombró a Alonso.

Pese a que el técnico le ha defendido, el rendimiento del brasileño no ha mejorado y desde las gradas del Bernabéu ya se han escuchado pitos.

Ante el Atlético el jueves, apenas destacó y protagonizó una bronca con el técnico rojiblanco, Diego Simeone.

Esta pelea, sin embargo, puede unir más a Vinícius y Alonso, que no dudó en defenderle frente a Simeone.

"No me ha gustado el momento, he visto que el Cholo le ha dicho algo a Vinícius y para mí esas cosas traspasan el respeto que hay que tener por el compañero", declaró el entrenador tras el partido.

Este sábado, Alonso volvió a arroparle en la rueda de prensa previa a la final: "Vini es muy emocional y hay que saber cómo tocarle y estar cerca de él. Los compañeros se lo hacen llegar muy bien y el cuerpo técnico también".

"Volverá a jugar a su gran nivel, a disfrutar y a ser decisivo", añadió convencido un Alonso que saldrá reforzado en caso de sumar su primer título como entrenador blanco.