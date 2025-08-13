Supercopa: PSG campeón por penales

Tottenham, campeón de la Europa League, ganaba 2-0 gracias a los goles del zaguero neerlandés Micky van de Ven (39') y de su colega y capitán argentino Cristian Romero (48'), cuyo cabezazo contó con la complicidad involuntaria del arquero Lucas Chevalier, reemplazante del italiano Gianluigi Donnarumma, separado del plantel por el DT español Luis Enrique.

El surcoreano Kang-in Lee descontó a los 85' con un furibundo y esquinado zurdazo de media distancia y el portugués Goncalo Ramos estableció el empate definitivo en el cuarto minuto adicionado del complemento para PSG, campeón de la Champions League.

En la definición por penales llegó la reivindicación de Chevalier, arquero de 23 años incorporado del Lille en unos 40 millones de euros que detuvo el penal de Van de Ven antes de que el francés Mathys Tel rematara desviado.

Dominic Solanke, el uruguayo Rodrigo Bentancur y el español Pedro Porro fueron los únicos que convirtieron en la lista de pateadores elegida por el DT danés Thomas Frank, sucesor del australiano Ange Postecoglu, despedido pese a haber guiado a los "Spurs" a ganar la Europa League, su primer título en 17 años.

A su vez, Ousmane Dembélé, Kang-in Lee y los Goncalo Ramos y Nuno Mendes marcaron para PSG, que había sufrido el fallo del también luso Vitinha en el primer remate y tuvo su "revancha", pues había perdido por 6-1 contra Juventus en la edición de 1996, su único antecedente en la definición de la Supercopa de Europa.

PSG, que también conquistó la desaparecida Recopa de Europa (1995-96) y la Copa Intertoto (2001) alineó al zaguero y capitán brasileño Marquinhos y a su colega ecuatoriano Willian Pacho (amonestado) en la quinta edición de la Supercopa que se define por penales.

Bayern Múnich se coronó en 2013 ante Chelsea, que también perdió en 2019 ante Liverpool, pero tuvo su "revancha" en 2021 contra Villarreal, mientras que Manchester City se consagró dos años después ante Sevilla.

Por su parte, Tottenham, que buscaba su quinto título internacional tras haber ganado la Europa League (1971-72, 1983-84 y 2024-25) y la Recopa de Europa (1962-63), contó con Romero, Bentancur y el brasileño Richarlison (amonestado y remplazado a los 72'). (ANSA).