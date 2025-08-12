Supercopa: PSG y Tottenham por el título europeo

El partido se jugará en el Estadio Friuli de Udine con el arbitraje del portugués Joao Pinheiro, quien contará con la asistencia en las bandas de sus compatriotas Bruno Jesús y Luciano Maia, mientras que el azerí Elchin Masiyev cumplirá el rol de cuarto árbitro.

Los también portugueses Tiago Martins y Fábio Melo estarán a cargo del VAR con el neerlandés Pol van Boekel en un partido en el que PSG decidió prescindir del arquero italiano Gianluigi Donnarumma, cuyo contrato vencerá en junio de 2026.

"Desafortunadamente, alguien decidió que ya no puedo formar parte de este grupo ni contribuir al éxito del equipo. Es una decisión que me deja decepcionado y entristecido", publicó Donnarumma en su cuenta de Instagram.

"Donnarumma es uno de los mejores arqueros del mundo, sin duda, y aún mejor persona. Así es la vida de los futbolistas de élite, soy totalmente responsable de esta difícil decisión", afirmó el DT del PSG, el español Luis Enrique, sobre la ausencia del arquero italiano.

"Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Estas decisiones tienen que ver con el perfil del arquero que necesita mi equipo", explicó el DT de 55 años, quien días atrás sumó a Lucas Chevalier, guardameta de 23 años incorporado del Lille en unos 40 millones de euros.

Luis Enrique también respondió sobre la posible titularidad de Chevalier: "veremos, también está (Matvéi) Safonov", recordó sobre el arquero ruso arribado del Krasnodar en 20 millones de euros.

"Son opciones que estamos trabajando de cara al futuro", insistió Luis Enrique a la cadena Sky Sport sobre el arquero contra los "Spurs" de su colega danés Thomas Frank, sucesor del australiano Ange Postecoglu, despedido pese a haber guiado a los "Spurs" a ganar la Europa League, su primer título en 17 años.

La prensa francesa asegura que Manchester United, Manchester City y Chelsea preguntaron al PSG por el pase de Donnarumma, de 26 años, mientras que Como consultó por Arnau Tenas (24), arquero de la selección de España que se coronó en los Juegos Olímpicos de París 2024 y quien, según los mismos reportes, también desea emigrar tras el arribo de Chevalier.

"Todos somos responsables de los logros de la temporada pasada.

Los jugadores hicieron muchos sacrificios.

“El año pasado nadie creyó en nosotros, mientras que este año representa un gran reto para demostrar que aún podemos ganar”, remarcó Luis Enrique sobre el primer título del PSG en la Champions.

Por otra parte, Luis Enrique advirtió sobre las dificultades para la preparación del duelo contra Tottenham “porque priorizamos el descanso”, en alusión a las vacaciones iniciadas tras la caída por 3-0 del 13 de julio contra Chelsea en la final del Mundial de Clubes 2025.

“Los jugadores llegaron muy bien después de las vacaciones, pero ahora tenemos que enfocarnos en competir por un título”, subrayó Luis Enrique, quien contará con el zaguero brasileño Marquinhos y su colega ecuatoriano William Pacho, pero sufrirá la ausencia por suspensión del mediocampista portugués Joao Neves.

Sobre la situación de Donnarumma, que fue decisivo en la conquista de la Champions, opinó su colega y compatriota del Tottenham, Guglielmo Vicario, suplente del ex arquero del Milan en la azzurra.

“Leí que no estará mañana. ‘Gigio’ es mi capitán con Italia, tengo una relación maravillosa con él, son cosas que le preocupan a él y a su club. Le deseo lo mejor”, declaró Vicario en rueda de prensa.

Vicario será titular en la final prevista en su ciudad natal, donde los Spurs buscarán su quinto título internacional tras haber ganado la Europa League (1971-72, 1983-84 y 2024-25) y la desaparecida Recopa de Europa (1962-63).

A su vez, Frank, que alineará al zaguero argentino Cristian Romero y al mediocampista uruguayo Rodrigo Bentancur, consideró en rueda de prensa que la final contra PSG será “una oportunidad extraordinaria para el club, el equipo y todos los involucrados”.

“La experiencia de Romero será muy importante, jugó finales importantes y será de gran ayuda”, ponderó Frank sobre el zaguero argentino, que con la albiceleste ganó el Mundial de Qatar 2022, la Copa América (2021 y 2024) y la Finalísima (2024) “No siento tanta presión, sino que la veo como una gran oportunidad para todos nosotros, y queremos aprovecharla al máximo contra un equipo fenomenal, repleto de campeones, que acaba de terminar una temporada excepcional, ganándolo casi todo”, explicó Frank, quien marginó al mediocampista malí Yves Bissouma por “reiterados arribos con demora a las prácticas”.

Por último, Frank se refirió a la presunta ventaja respecto del PSG por la pretemporada que le permitió prepararse “bien” para la final de la Supercopa de Europa, en la que el equipo francés también buscará su primer título tras haber perdido por 6-1 contra Juventus en la edición de 1996, su único antecedente en esta definición.

“Quizás eso sea una desventaja para el PSG. Tuvieron una temporada larga, pero jugaron hasta hace 4 semanas y ya tienen minutos en las piernas. Con un poco de descanso, seguro que habrán recuperado la frescura.

Siempre hay pros y contras en algo así", reflexionó Frank.

La final se jugará con un operativo de seguridad que contará con unos 1000 agentes, entre ellos al menos 600 de fuera de la región.

El operativo incluirá también expertos en desactivación de bombas, personal antidisturbios y helicópteros equipados con sistemas de vídeo y gafas de visión nocturna. (ANSA).