Superestrella latina Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026

LOS ÁNGELES (AP) — Bad Bunny llevará su estilo de trap latino y reggaetón al escenario más grande de la NFL el próximo año: el ganador del Grammy encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music en el norte de California.

La NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron el domingo que Bad Bunny liderará las festividades del medio tiempo desde el Levi's Stadium el 8 de febrero en Santa Clara, California.

La selección de la superestrella puertorriqueña llega en medio de otro momento definitorio en su carrera: acaba de concluir una histórica residencia en Puerto Rico este mes que atrajo a más de medio millón de fanáticos y lidera todas las nominaciones en los Latin Grammys en noviembre. Se ha convertido en uno de los artistas más escuchados del mundo con álbumes como “Un Verano Sin Ti”, un LP completamente en español.

"Lo que siento va más allá de mí mismo", dijo Bad Bunny en un comunicado. "Es por aquellos que vinieron antes de mí y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el SHOW DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL".

El fundador de Roc Nation, Jay-Z, afirmó en un comunicado que lo que Bad Bunny "ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es realmente inspirador. Nos sentimos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo".

El artista de 31 años, nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio, ha ganado tres Grammys y 12 Latin Grammys. Se ha convertido en un embajador global de la música latina, ha protagonizado películas como “Bullet Train”, “Caught Stealing” y “Happy Gilmore 2”, y ha colaborado con las principales casas de moda. Entrará a los Latin Grammys como el principal nominado con 12, destronando al productor y compositor Édgar Barrera.

Roc Nation y el productor ganador del Emmy Jesse Collins serán los coproductores ejecutivos del espectáculo de medio tiempo. Hamish Hamilton será el director.

El año pasado, Kendrick Lamar brilló con la invitada SZA en Nueva Orleans, estableciendo el récord del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl más visto con 133,5 millones de espectadores. Su actuación superó la audiencia del espectáculo de Michael Jackson en 1993.

