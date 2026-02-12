Superliga: Infantino y Ceferin agradecieron a Al-Khelaifi por acuerdo con Real Madrid

Infantino y Ceferin hablaron durante el Congreso número 50 de la UEFA celebrado en Bruselas respecto del acuerdo que la entidad presidida por Ceferin y Real Madrid anunciaron en la víspera "por el bien del fútbol europeo" con un comunicado conjunto

"El fútbol en Europa y en todo el mundo ha ganado; nadie ha perdido. Los clubes son lo más importante. Hemos malgastado mucho tiempo y dinero, y ahora trabajaremos juntos por el futuro del fútbol y veremos cómo podemos mejorarlo", enfatizó Al-Khelaifi

El comunicado emitido por la UEFA y Real Madrid destaca que ambas partes llegaron a un entendimiento "después de meses de discusiones", en las que también participó la Asociación Europea de Clubes de Fútbol (EFC), que también forma parte del acuerdo

El proyecto de la Superliga europea, lanzado inicialmente por Real Madrid, Barcelona y Juventus con el respaldo de otros clubes de las principales ligas del "Viejo Continente", pretendía ofrecer una alternativa a la Champions League

Real Madrid fue el único club que no se dio por vencido, manteniendo en cambio un alto nivel de conflicto con la UEFA, bajo la amenaza de una indemnización millonaria

Sin embargo, "tras meses de negociaciones por el bien del fútbol europeo", el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también ha decidido dar marcha atrás con el proyecto de la Superliga

"El acuerdo de principio servirá también para resolver las disputas legales sobre la Superliga, una vez se alcance un acuerdo final", aseguró el comunicado conjunto

La noticia de la creación de la Superliga se conoció el 19 de abril de 2021, cuando Atlético Madrid, Inter, Milan, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham respaldaron inicialmente el plan del Real Madrid, Barcelona y Juventus

La idea era que otros clubes se sumaran para sentar las bases de una nueva competición que compitiera con la Champions League

Sin embargo, el proyecto comenzó a colapsar en cuestión de días luego de las protestas de las federaciones nacionales, de los aficionados e incluso la intervención del gobierno británico, que obligó a los clubes de la Premier League a retirarse

A mediados de agosto, 9 de esos 12 clubes se reincorporaron a la Asociación Europea de Clubes (ECA), ahora conocida como EFC

Real Madrid, Barcelona y Juventus se mantuvieron firmes, incluso demandando a la UEFA ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por abuso de posición dominante

Juventus resistió hasta 2023 antes de retirarse, mientras que Barcelona dio un paso al costado oficialmente hace tan sólo cuatro días, cuando el final de todo estaba en el aire. (ANSA)