Superliga: la UEFA y Real Madrid firmaron la paz

La UEFA y Real Madrid emitieron un comunicado conjunto para anunciar que llegaron a un entendimiento "después de meses de discusiones, en las que también participó la Asociación Europea de Clubes de Fútbol (EFC), que también forma parte del acuerdo.

"Este acuerdo busca el bienestar del fútbol europeo, respetando la importancia del mérito deportivo, con especial atención a la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y a la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología", destaca la nota.

El proyecto de la Superliga europea, lanzado inicialmente por Real Madrid, Barcelona y Juventus con el respaldo de otros clubes de las principales ligas del "Viejo Continente", pretendía ofrecer una alternativa a la Champions League.

Real Madrid fue el único club que no se dio por vencido, manteniendo en cambio un alto nivel de conflicto con la UEFA presidida por el esloveno Aleksander Ceferin, bajo la amenaza de una indemnización millonaria.

Sin embargo, "tras meses de negociaciones por el bien del fútbol europeo", el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también ha decidido dar marcha atrás con el proyecto de la Superliga.

"El acuerdo de principio servirá también para resolver las disputas legales sobre la Superliga, una vez se alcance un acuerdo final", anuncia el comunicado.

La noticia de la creación de la Superliga se conoció el 19 de abril de 2021, cuando Atlético Madrid, Inter, Milan, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham respaldaron inicialmente el plan del Real Madrid, Barcelona y Juventus.

La idea era que otros clubes se sumaran para sentar las bases de una nueva competición que compitiera con la Champions League.

Sin embargo, el proyecto comenzó a colapsar en cuestión de días luego de las protestas de las federaciones nacionales, de los aficionados e incluso la intervención del gobierno británico, que obligó a los clubes de la Premier League a retirarse.

A mediados de agosto, 9 de los 12 clubes se reincorporaron a la Asociación Europea de clubes (ECA), ahora conocida como EFC.

Real Madrid, Barcelona y Juventus se mantuvieron firmes, incluso demandando a la UEFA ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por abuso de posición dominante.

Juventus resistió hasta 2023 antes de retirarse, mientras que Barcelona dio un paso al costado oficialmente hace tan solo cuatro días, cuando el final de todo estaba en el aire. (ANSA).