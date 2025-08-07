Superman ahora perseguirá migrantes

El ICE ha intensificado significativamente la aplicación de la ley de inmigración desde que Trump regresó a la Casa Blanca y recientemente recibió US$75 millones adicionales como parte del "gran proyecto de ley" del presidente.

Parte de esos recursos son destinados a la incorporación de 10.000 nuevos agentes hasta 2029, que se sumarán a las redadas contra migrantes que se producen en todo el país.

Cain declaró a Fox News que decidió unirse al ICE después de compartir uno de sus videos de reclutamiento en su cuenta de Instagram, bajo el lema "Defiéndete como agente del ICE, tan preparado como puedas".

Cuando se le preguntó qué lo inspiró a unirse, Cain respondió: "Este país se construyó con patriotas que dieron un paso al frente, fueran populares o no, e hicieron lo correcto.

Realmente creo que esto es lo correcto". (ANSA).