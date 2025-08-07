Superman ahora perseguirá migrantes
Exactor Dean Cain se sumó al ICE, la agencia de inmigración.
- 1 minuto de lectura'
El ICE ha intensificado significativamente la aplicación de la ley de inmigración desde que Trump regresó a la Casa Blanca y recientemente recibió US$75 millones adicionales como parte del "gran proyecto de ley" del presidente.
Parte de esos recursos son destinados a la incorporación de 10.000 nuevos agentes hasta 2029, que se sumarán a las redadas contra migrantes que se producen en todo el país.
Cain declaró a Fox News que decidió unirse al ICE después de compartir uno de sus videos de reclutamiento en su cuenta de Instagram, bajo el lema "Defiéndete como agente del ICE, tan preparado como puedas".
Cuando se le preguntó qué lo inspiró a unirse, Cain respondió: "Este país se construyó con patriotas que dieron un paso al frente, fueran populares o no, e hicieron lo correcto.
Realmente creo que esto es lo correcto". (ANSA).
Otras noticias de ICE
- 1
“No es un partido de fútbol”: la excanciller Diana Mondino reapareció en público y dejó una importante definición
- 2
Noche negra para el Gobierno: la oposición rechazó en Diputados media docena de decretos desregulatorios de Sturzenegger
- 3
Batalla campal y descontrol en un recital de Damas Gratis en Colombia: al menos un muerto
- 4
Balón de Oro: Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, entre los candidatos a mejor jugador de la temporada