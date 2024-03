WASHINGTON (AP) — Tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Donald Trump muy probablemente quedarán mucho más cerca de lograr las nominaciones de sus respectivos partidos en las numerosas elecciones primarias del martes, preparando una revancha histórica que muchos electores preferirían no ver.

Dieciséis estados —desde Alaska hasta California y Vermont y Virginia— y el territorio de Samoa Americana celebran primarias en el llamado Supermartes, el mayor día de votación del año sin contar las elecciones de noviembre. Cientos de delegados están en juego, la mayor cantidad en un solo día para ambos partidos.

Si bien la mayor parte de la atención va a la contienda presidencial, hay también votaciones importantes de menor nivel: California escogerá a los candidatos que competirán para el escaño senatorial antes ocupado por Dianne Feinstein. Se dilucidará la competencia para gobernador en Carolina del Norte, un estado que ambos partidos se disputan férreamente antes de noviembre. Y en Los Ángeles, un fiscal progresista está tratando de defender su cargo en una contienda que podría servir de barómetro sobre el valor político de la lucha contra la delincuencia.

Pero sin duda los reflectores están sobre Biden y Trump. Y en una marcada diferencia respecto de los Supermartes de años anteriores, esta vez las respectivas candidaturas quedarán esencialmente decididas al finalizar la jornada.

Sin embargo, ninguno de ellos podrá formalmente ser declarado candidato de sus respectivos partidos en el Supermartes. La fecha más temprana en que se le podría llamar a uno de ellos el virtual candidato es el 12 de marzo para Trump y el 19 para Biden.

“Tenemos que vencer a Biden; es el peor presidente de la historia”, dijo Trump el martes en el programa matutino de cable Fox & Friends.

Biden respondió con un par de entrevistas de radio destinadas a apuntalar su apoyo entre los votantes negros, que ayudaron a anclar su coalición de 2020.

“Si perdemos estas elecciones, volveremos con Donald Trump”, dijo Biden en “DeDe in the Morning”, presentado por DeDe McGuire. “Creo que la forma en que habla, la forma en que actúa y la forma en que trata a la comunidad afroestadounidense ha sido vergonzosa”.

Ambos hombres han derrotado fácilmente a contrincantes internos en la primera etapa de las primarias y son los favoritos en sus respectivos campos, a pesar de encuestas según las cuales la gran mayoría de los votantes no quieren que esta elección sea idéntica a la de 2020. Un nuevo sondeo de AP-NORC Center for Public Affairs Research halló que una mayoría de ciudadanos no cree que ni Biden ni Trump tienen la capacidad mental necesaria para ejercer el cargo.

“Ambos fracasaron, en mi opinión, en cuanto a unificar al país”, dijo Brian Hadley, de 66 años y de Raleigh, Carolina del Norte.

Los días previos al Supermartes demostraron la singularidad de la campaña de este año. En vez de hacer campaña en los estados que realizan primarias, Biden y Trump realizaron eventos paralelos en la frontera con México, cada uno tratando de sacarle ventaja política al controversial tema de la inmigración.

Luego que el lunes la Corte Suprema falló que Trump sí podía estar en las boletas electorales, pese a intentos de varios estados de excluirlo por acusaciones de que incitó el asalto al Capitolio, Trump mencionó los 91 cargos penales que se le imputan para acusar a Biden de usar el sistema judicial como arma política.

“Lucha por tu cuenta”, dijo Trump. “No uses a fiscales o jueces para atacar a tu rival”.

Biden pronunciará el jueves su informe anual sobre el Estado de la Unión, y seguidamente hará campaña en los estados decisivos de Pensilvania y Georgia.

Allí defenderá las políticas que han llevado a “una creación de empleos sin precedente, la economía más fuerte del mundo, los aumentos en los sueldos y en las riquezas familiares, y los costos menores de medicamentos y energía”, dijo en un comunicado el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Ben LaBolt.

___

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Gary D. Robertson en Raleigh, Carolina del Norte; Sarah Rankin en Richmond, Virginia; Trisha Ahmed en Eden Prairie, Minnesota y Bill Barrow en Atlanta.