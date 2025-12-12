Superpetrolero Skipper incautado por EEUU cerca de Venezuela se dirige a Houston: fuentes

Por Jonathan Saul, Marianna Parraga y Arathy Somasekhar

HOUSTON, 12 dic (Reuters) - El superpetrolero Skipper, que fue incautado por Estados Unidos cerca de Venezuela esta semana como parte de una estrategia de presión creciente contra el presidente Nicolás Maduro, se dirige a Houston, dijeron dos fuentes el viernes.

El barco, que transporta alrededor de 1,85 millones de barriles de crudo pesado Merey de Venezuela según imágenes de satélite analizadas por TankerTrackers.com, es demasiado grande para entrar en el puerto de Houston y tendrá que anclar cerca y descargar a buques más pequeños, añadieron las fuentes.

El sector Houston-Galveston de la Guardia Costera estadounidense y Port Houston no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios, al igual que la petrolera estatal venezolana PDVSA, vendedora del cargamento.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo esta semana que el petrolero fue interceptado y retenido en virtud de una orden de incautación. La autoridad marítima de Guyana dijo que enarbolaba falsamente la bandera del país. (Reporte de Jonathan Saul en Londres, Marianna Parraga y Arathy Somasekhar en Houston. Editado en español por Javier Leira)