Supertanquero cargado regresa a aguas venezolanas en medio de intercepciones estadounidenses, dice TankerTrackers.com

23 dic (Reuters) -

El supertanquero de crudo con bandera de Panamá, Kelly, que había partido de Venezuela transportando petróleo la semana pasada, regresó a aguas venezolanas luego de la intercepción por parte de Estados Unidos de más petroleros, dijo el martes el servicio de monitoreo TankerTrackers.com. La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó el sábado el tanquero Centuries, con bandera de Panamá, que transportaba unos 1,9 millones de barriles de crudo pesado venezolano Merey, y estaba persiguiendo a otro barco vacío que se dirigía al país de la OPEP.

El Centuries y el Kelly partieron casi juntos, escoltados por buques de la Armada venezolana la semana pasada, según fuentes. El Kelly se encuentra ahora de regreso, completamente cargado, en aguas venezolanas cerca del puerto de Amuay, en el noroeste del país, de la estatal PDVSA, según TankerTrackers.com. Más de una docena de buques cargados están en Venezuela esperando nuevas instrucciones de sus propietarios después de que Estados Unidos incautara el superpetrolero Skipper a principios de este mes y atacara a otros dos petroleros durante el fin de semana.

El presidente de Estados Unidos,

Donald Trump, anunció la semana pasada un "bloqueo" de todos los barcos sancionados que entren o salgan de Venezuela, en un intento de aumentar la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La autoridad marítima de Guyana declaró este mes que al menos uno de los buques enarbolaba una

falsa bandera guyanesa

. El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá declaró esta semana que algunos petroleros atacados por Estados Unidos no cumplían con las normas marítimas del país. (Reporte de Marianna Parraga)