Supertanqueros que cargarían crudo venezolano para pago de deuda a China dan marcha atrás: datos de LSEG

12 ene (Reuters) - Dos supertanqueros con bandera china que navegaban hacia Venezuela para recoger cargamentos de petróleo para el pago de la deuda, en medio del embargo petrolero estadounidense al país de la OPEP, han dado marcha atrás y ahora regresan a Asia, según mostraron los datos de embarque de LSEG el lunes.

Los grandes petroleros Xingye y Thousand Sunny habían permanecido anclados en el océano Atlántico por semanas a la espera de instrucciones en medio del bloqueo y la crisis política venezolana, desencadenada por la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Los buques forman parte de un grupo de tres supertanqueros que cubren únicamente la ruta Venezuela-China para transportar crudo destinado al pago del servicio de la deuda de Venezuela con el país asiático. (Reporte de Marianna Párraga)