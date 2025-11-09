Supertifón Fung-wong azota Filipinas, dos muertos

(Actualiza con tifón tocando tierra, cifra de fallecidos)

Por Adrian Portugal y Eloisa Lopez

ISABELA, Filipinas, 9 nov (Reuters) - El supertifón Fung-wong tocó tierra en Filipinas el domingo, dejando dos víctimas mortales y 1.000.000 de personas evacuadas ante la llegada de una de las tormentas más potentes del país este año.

La tormenta cruzó el norte de Luzón, la isla más poblada del archipiélago, según informó el servicio meteorológico PAGASA, con lluvias torrenciales, vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230 km/h.

Era la tormenta número 21 que azota este año a un país que apenas se recupera del tifón Kalmaegi, que dejó 224 muertos en Filipinas y cinco en Vietnam.

"Escuchamos en las noticias que el tifón era muy fuerte, así que evacuamos con anticipación", dijo Christopher Sánchez, de 50 años, quien acampó con su familia en una cancha de baloncesto en la provincia de Isabela, en Luzón.

Debido a las inundaciones previas, la familia subió sus pertenencias al techo antes de partir. "Tenemos miedo. Estamos aquí con nuestros nietos y nuestros hijos", dijo en el estadio deportivo, salpicado de tiendas de campaña, ancianos en sillas de plástico y niños jugando.

Luzón y la isla de Visayas Orientales fueron las más afectadas por el embate inicial de la tormenta. Una persona se ahogó y otra quedó atrapada bajo los escombros, informaron las autoridades.

Se esperaba que la tormenta se debilitara al adentrarse en tierra firme.

El Papa León XIII ofreció oraciones por la nación, de mayoría católica. "Estoy cerca del pueblo de Filipinas afectado por este violento tifón. ​​Oro por los fallecidos y sus familias, por los heridos y los desplazados", dijo el domingo.

En la provincia de Aurora, en la isla de Luzón, donde tocó tierra la tormenta, se cortó la luz, pero las líneas telefónicas seguían funcionando, informó Cheng Quizon, funcionario de defensa civil, a la emisora de radio DZBB.

Varios aeropuertos cerraron, entre ellos Sangley, cerca de la capital, Manila, y Bicol, al sur.

Según PAGASA, se espera que Fung-wong se dirija al norte de Filipinas y llegue a aguas costeras el lunes por la mañana mientras siga siendo un tifón, antes de dirigirse hacia el mar y debilitarse al llegar al oeste de Taiwán el jueves.