Supervisores de mina chilena Los Pelambres aceptan nuevo contrato; evitan huelga: gremio

SANTIAGO, 10 oct (Reuters) - Los supervisores de la mina chilena de cobre Los Pelambres de Antofagasta Minerals aceptaron un nuevo contrato colectivo, lo que cesa el riesgo de huelga en el yacimiento, dijo el viernes el gremio.

A fines de septiembre, los agremiados rechazaron una oferta de la compañía, lo que los llevó a un proceso de mediación gubernamental para intentar evitar la paralización de actividades.

"Tras largas negociaciones, con el respaldo, unidad y compromiso de nuestras bases, hemos alcanzado nuestros objetivos", señaló el gremio de 550 socios en un comunicado.

Los Pelambres produjo 331.200 toneladas de cobre en 2024. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)