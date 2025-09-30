Supervisores de mina chilena Los Pelambres rechazan contrato y abren vía a huelga: gremio

(Agrega comunicado de sindicato)

SANTIAGO, 30 sep (Reuters) - Los supervisores de la mina chilena de cobre Los Pelambres de Antofagasta Minerals rechazaron una oferta de contrato colectivo, con lo que abrieron la vía a una huelga en el yacimiento, dijo el martes a Reuters un líder sindical.

Un 94% de los votantes rechazó la propuesta, dijo vía telefónica Waldo Pérez, jefe del gremio de 550 socios. La legislación chilena contempla una etapa de mediación gubernamental para intentar evitar la paralización.

"Los trabajadores votaron huelga debido a que lo ofrecido resulta insuficiente: cláusulas claves como incrementos en sueldo base, Bono Anual de desempeño, teletrabajo, jornadas excepcionales", entre otros, dijo el gremio en un comunicado posterior.

Además sostienen que la empresa insiste en una propuesta que es 14% inferior a la de la negociación en 2022.

"Este resultado es una posibilidad del proceso de negociación reglada. Sin embargo, aún quedan etapas en las que confiamos en que, a través del diálogo y la colaboración, lograremos llegar a acuerdos", dijo la compañía en respuesta a una solicitud de comentarios.

Los Pelambres produjo 331.200 toneladas de cobre en 2024. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)