Superviviente de cáncer de mama correrá maratón de londres en topless para borrar estigma de mastectomía

Por Lori Ewing

18 abr (Reuters) - Louise Butcher espera que, cuando el domingo se convierta en la primera mujer que corra en topless el Maratón de Londres tras someterse a una doble mastectomía en 2022, los miles de seguidores que acudan al evento vean una poderosa imagen de fortaleza.

La superviviente de cáncer de mama, de 50 años, corre en topless para ayudar a borrar el estigma que rodea a la enfermedad, y hay pocas plataformas más grandes, dijo, que una de las mayores carreras en ruta del mundo.

"Pensé: ¿cómo podemos normalizarlo, cómo podemos reducir ese estigma que rodea a las mastectomías y a no tener pechos?", dijo Butcher en una entrevista con Reuters.

"Y, realmente, no hay mejor manera que hacerlo durante un maratón, porque estás viendo a alguien en la vida real, realmente haciendo algo poderoso y fuerte, corriendo un maratón, siguiendo adelante con su vida, sin pechos, después del cáncer: este tipo de mensajes que normalmente no verías", añadió.

Las redes sociales de Butcher están llenas de videos de sus carreras de entrenamiento en topless por los alrededores de su casa en Braunton, Devon, en el suroeste de Inglaterra, donde los lugareños ya no pestañean cuando ella pasa trotando.

La madre de dos hijos empezó a entrenarse para la dura prueba de 42 kilómetros seis meses antes de que le diagnosticaran un cáncer de mama lobular, y completó su primer maratón, completamente vestida, seis semanas después de su doble mastectomía. Decidió no someterse a cirugía reconstructiva.

El entrenamiento le sirvió de consuelo en medio de la oscuridad del diagnóstico y la recuperación. Correr en topless también la ayudó a aceptar su nuevo cuerpo.

"Me ayudó a superar el cáncer porque me permitió centrarme en algo que no cambiaba", afirma Butcher. "El cáncer lo cambió todo. Cambió la forma en que la gente me miraba, mi familia, mi mentalidad (...) pero yo tenía el foco, tenía este maratón que correr y eso seguía siendo lo mismo".

Beneficio físico

Butcher también cree que ha obtenido un gran beneficio físico.

"Al superar un cáncer, el ejercicio es increíble por todo tipo de razones. Creo que sané mejor físicamente de una mastectomía porque corría", dijo Butcher.

Caminaba a paso ligero una semana después de la operación y volvió a correr dos semanas después.

"También me ayudó en mi salud mental. Había tantas razones para seguir corriendo durante ese tiempo".

Correr un maratón tampoco dejaba lugar a la lástima.

"Aunque (la lástima) provenía de un buen lugar de preocupación, me hacía sentir débil. La carrera y el maratón me hicieron sentir fuerte", dijo. "No puedes compadecerte de alguien que corre un maratón, ¿verdad? Hubo muchas cosas que me impulsaron a hacerlo".

Butcher afirmó que la respuesta ha sido positiva en un 80%, e incluso el 20% negativo fue importante, añadió, porque abrió un diálogo al respecto.

La corredora, cuyos hijos tienen siete y trece años, espera concienciar sobre el cáncer de mama lobular, que es el segundo tipo más común de la enfermedad, pero que a menudo no se detecta en las mamografías tempranas.

Butcher también participa en la prueba londinense para recaudar fondos para Breast Cancer Now.

Un portavoz del Maratón de Londres declaró que Butcher tenía previsto seguir el reglamento de la carrera, que estipula que los corredores deben mostrar su dorsal en todo momento. (Reporte de Lori Ewing; Editado en Español por Ricardo Figueroa)