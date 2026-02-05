Supervivientes de la bomba atómica en Japón temen una guerra tras la expiración del tratado New START

Un grupo de japoneses sobrevivientes al lanzamiento de la bomba atómica afirmaron este jueves que temen que el mundo se encamine a una guerra nuclear tras la expiración del tratado de no proliferación entre Estados Unidos y Rusia.

El tratado Nuevo START expiró a las 00H00 GMT del 5 de febrero, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, no diera seguimiento a la propuesta de su par ruso, Vladimir Putin, de prolongar por un año los términos del acuerdo.

Terumi Tanaka, copresidente de Nihon Hidankyo, un grupo de supervivientes de los bombardeos nucleares de 1945 contra Hiroshima y Nagasaki, afirmó que el mundo no es consciente de cuán urgente es este asunto.

El grupo pacifista al que pertenece Tanaka recibió el premio Nobel de la Paz en 2024.

"Dada la situación actual, tengo la impresión de que en un futuro no muy lejano, tendremos una guerra nuclear y avanzaremos hacia la destrucción", declaró Tanaka en rueda de prensa, junto a varios de sus compañeros activistas.

El hombre, de 93 años, dijo temer que los habitantes de los países con armas nucleares quizá no estén reflexionando lo suficiente sobre el arsenal que poseen sus naciones.

"Quizá incluso lo ven como una prueba de que tienen un gran poder. Eso es un enorme error", advirtió.

Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, donde vivía Tanaka, en agosto de 1945. Poco después, Japón capituló y la Segunda Guerra Mundial terminó.

Cerca de 140.000 personas murieron en Hiroshima y otras 74.000 perecieron en Nagasaki, muchas de ellas por haber estado expuestas a la radiación nuclear.

Esa fue la única vez en la que se usaron armas atómicas durante una guerra.

Activistas de todo el mundo han advertido que el final del tratado Nuevo START podría desembocar en una nueva carrera armamentística entre las principales potencias nucleares e incitar a China a expandir su arsenal.

Washington sostiene que cualquier nuevo tratado debería incluir a China.