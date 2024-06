Supervivientes del Holocausto advierten a jóvenes del auge de la extrema derecha

Supervivientes del Holocausto instaron este martes a los jóvenes votantes a atajar el auge de la ultraderecha en las elecciones europeas de esta semana, diciéndoles: "nosotros no pudimos impedirlo en aquel entonces. Pero ustedes pueden hacerlo hoy".

"Para millones de ustedes, las elecciones europeas son las primeras de su vida. Para muchos de nosotros, podrían ser las últimas", escribieron los ocho hombres y mujeres, de entre 81 y 102 años, en una carta abierta presentada durante una rueda de prensa en Berlín.

Según los sondeos, los comicios, que se celebran del 6 al 9 de junio, podrían darle un impulso a los partidos de ultraderecha en varios países de la UE.

En Alemania, las encuestas dan al partido Alternativa para Alemania (AfD) alrededor de un 15% en intención de voto, más de los obtenidos en 2019 (11%), pese a una serie de escándalos que empañaron su imagen.

- "Puntos en común" con los nazis -

Ruth Winkelmann, de 95 años, afirmó haber firmado la carta "porque el AfD se está haciendo demasiado fuerte".

Esa formación tiene "bastantes puntos en común" con los nazis de los años 1930, quienes también estaban "contra las personas que son diferentes", dijo a AFP.

Hija de padre judío y madre protestante, Winkelmann se convirtió al judaísmo para casarse y recuerda haber visto los escaparates de las tiendas judías rotos cuando iba de camino a la escuela, de niña, en el Berlín de los años 1930.

Después de que su padre fuese deportado a Auschwitz en 1943, se escondió con su madre y su hermana en un cobertizo.

"Cuando la guerra por fin terminó caí en los brazos de mi madre y gritamos de alegría: '¡Sobrevivimos, ahora somos libres!'", contó.

Walter Frankenstein, de 99 años, también comparó el ambiente político actual con el de los años 1930, con "un gobierno democrático débil y un partido que unificaba a los descontentos".

Albañil de formación, fue seleccionado para los trabajos forzados. Su esposa, Leonie, y él pasaron a la clandestinidad con sus dos hijos y sobrevivieron durante los últimos días de la guerra, a finales de abril de 1945, en un búnker público.

- Defender la democracia -

Según dijo Frankenstein en un mensaje de video, los jóvenes de hoy en día no deben contentarse con decir: "no sé por quién votar, así que no iré".

"Eso es lo peor que se puede hacer. Nuestra democracia hay que defenderla una y otra vez", sostuvo.

Según una encuesta publicada en abril, el AfD es el favorito entre los alemanes de entre 14 y 29 años, con un 22% en intención de voto, el doble que hace dos años.

Eva Umlauf, de 81 años, tenía dos cuando fue liberada junto a su madre en Auschwitz.

Habían llegado al campo de exterminio en noviembre de 1944 provenientes de Eslovaquia, días después de que los nazis dejaran de gasear a muerte a los prisioneros.

"Llevo el número que me grabaron en mi antebrazo en Auschwitz como recuerdo, como recuerdo de otra época. Un tiempo que no debe reproducirse", recalcó.

Y Leon Weintraub, de 98 años y que pasó la mayor parte de su juventud en varios campos de concentración, explicó que "cuatro de [sus] parientes más cercanos fueron asesinados".

Los mataron "a consecuencia [...] de esos pensamientos radicales, del desprecio por los demás, de la xenofobia", insistió.

AFP