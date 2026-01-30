Supervivientes rohingyá esperan que máximo tribunal de la ONU declare a Myanmar culpable de genocidio

Por Stephanie van den Berg

LA HAYA, 30 ene (Reuters) -

Los supervivientes rohingyá de la represión militar de 2017 en Myanmar dijeron el viernes que esperan que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el órgano judicial más alto de las Naciones Unidas, dictamine que el país en su contra. Se espera que el fallo se dicte en un plazo de tres a seis meses, luego de tres semanas de audiencias en el tribunal de La Haya.

El fallo del caso tendrá repercusiones más allá de Myanmar, incluido el caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel en el tribunal por la guerra en Gaza.

En sus alegatos finales de esta semana, los abogados de Gambia, un país de mayoría musulmana que presentó la demanda, declararon ante el tribunal que la única conclusión razonable que se puede extraer de la conducta de Myanmar es que tenía la intención de destruir a los rohinyás como grupo. Myanmar ha negado las acusaciones de genocidio y ha dicho que la ofensiva de 2017, que obligó al menos a 730.000 rohingyá a abandonar sus hogares y refugiarse en la vecina Bangladés, fue una operación antiterrorista legítima.

El viernes, al margen de una reunión de supervivientes de atrocidades masivas, Yousuf Ali, un refugiado rohingyá de 52 años que afirma haber sido torturado por el ejército de Myanmar, dijo que creía que el tribunal dictaminaría que se había cometido genocidio.

"El mundo ha sido testigo de nuestro sufrimiento durante tantos años de cómo fuimos deportados, de cómo destruyeron nuestros hogares y nos mataron", dijo.

Una misión de investigación de la ONU concluyó que la ofensiva había incluido "actos genocidas" y los supervivientes relataron asesinatos, violaciones masivas e incendios provocados.

En el tribunal internacional, los abogados de Myanmar dijeron que la misión de investigación era parcial y que sus conclusiones no cumplían con los requisitos probatorios necesarios para declarar un genocidio.

El ministro de Justicia de Gambia, Dawda Jallow, pidió al tribunal que rechazara los argumentos de Myanmar y señaló que una sentencia que declarara genocidio contribuiría a romper el "ciclo de atrocidades e impunidad" de ese país. (Reporte de Stephanie van den Berg; edición de Barbara Lewis: edición en español de Sofía Díaz Pineda)