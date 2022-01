¿supone el 5g una amenaza para la seguridad de las aerolíneas?

18 ene (Reuters) - Los directores ejecutivos de las principales aerolíneas de pasajeros y de carga de Estados Unidos han advertido del peligro de que se produzca una crisis aérea "catastrófica" esta semana, cuando AT&T y Verizon desplieguen nuevos servicios 5G.

Los ejecutivos dijeron que el nuevo servicio 5G de banda C, que se pondrá en marcha el miércoles, podría inutilizar un número significativo de aviones, causando un caos en los vuelos de Estados Unidos que podría dejar varados a decenas de miles de estadounidenses en el extranjero.

Estos son los antecedentes de la disputa: ¿QUÉ PASÓ? Estados Unidos subastó a principios de 2021 un ancho de banda 5G de gama media a las empresas de telefonía móvil en el rango de 3,7 a 3,98 gigahercios (GHz) en el espectro conocido como banda C, por unos 80.000 millones de dólares. ¿POR QUÉ ES UN PROBLEMA? La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por su sigla en inglés) ha advertido de que la nueva tecnología 5G podría interferir con dispositivos como los altímetros, que miden a qué distancia del suelo viaja un avión. Los altímetros funcionan en el rango de 4,2-4,4 GHz y la preocupación es que las frecuencias subastadas se sitúan demasiado cerca de este rango. Además de la altitud, las lecturas de los altímetros también se utilizan para facilitar los aterrizajes automáticos y para ayudar a detectar las peligrosas corrientes denominadas cizalladura del viento. El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, dijo el mes pasado que las directivas sobre el 5G de la FAA prohibirían el uso de radioaltímetros en unos 40 de los mayores aeropuertos de Estados Unidos. Las aerolíneas estadounidenses han advertido que las directivas podrían interrumpir hasta el 4% de los vuelos diarios. Kirby dijo que, si no se resuelve, podría significar que en los principales aeropuertos estadounidenses, en caso de mal tiempo, nubosidad o incluso niebla espesa, "sólo se podrían hacer aproximaciones visuales, básicamente". ¿QUÉ DIFERENCIA HAY EN LA FRECUENCIA? Cuanto más alta sea la frecuencia en el espectro, más rápido será el servicio. Por eso, para obtener todo el valor del 5G, los operadores quieren operar a frecuencias más altas. Parte del espectro de la banda C subastado se había utilizado para la radio por satélite, pero la transición al 5G significa que habrá mucho más tráfico. ¿QUÉ DICEN LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES? Verizon y AT&T han argumentado que la banda C del 5G se ha desplegado en unos 40 países más sin problemas de interferencias con la aviación. Han acordado crear zonas de protección durante seis meses alrededor de 50 aeropuertos en Estados Unidos, similares a las utilizadas en Francia, para reducir los riesgos de interferencia. ¿POR QUÉ NO ES UN PROBLEMA EN OTROS LUGARES? La Unión Europea fijó en 2019 las normas para las frecuencias de 5G de rango medio en una franja de 3,4 a 3,8 GHz, una frecuencia inferior a la del servicio que se va a desplegar en Estados Unidos. El ancho de banda se ha subastado en Europa y hasta ahora se utiliza en muchos de los 27 Estados miembros del bloque sin problemas. La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), que supervisa a 31 estados, dijo el 17 de diciembre que el problema es específico del espacio aéreo estadounidense. "Por el momento, no se ha detectado ningún riesgo de interferencia insegura en Europa", dijo. Los responsables de la FAA han señalado que el espectro utilizado por Francia (3,6-3,8 GHz) está más alejado del espectro (4,2-4,4 GHz) utilizado para los altímetros en Estados Unidos, y que el nivel de potencia de Francia para el 5G es mucho menor que el autorizado en suelo estadounidense. Verizon ha dicho que no utilizará el espectro más cercano a la banda superior durante varios años. En Corea del Sur, la frecuencia de comunicación móvil 5G es la banda de 3,42-3,7 GHz y no hay constancia de interferencias con la onda de radio desde la comercialización del 5G en abril de 2019. Actualmente, las estaciones inalámbricas de comunicación móvil 5G están en funcionamiento cerca de los aeropuertos, pero no se han registrado problemas. "Los operadores inalámbricos de casi 40 países de toda Europa y Asia utilizan ahora la banda C para el 5G, sin que se haya informado de efectos en los radioaltímetros que operan en la misma banda designada internacionalmente de 4,2 a 4,4 GHz", dijo CTIA, un grupo de operadores inalámbricos de Estados Unidos, en una presentación ante la Comisión Federal de Comunicaciones. (Información de David Shepardson en Washington, Toby Sterling en Ámsterdam, Supantha Mukherjee en Estocolmo, Joyce Lee en Seúl, Tim Hepher en París; traducción de Darío Fernández)