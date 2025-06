Suprema Corte de México tendría mayoría afín al oficialismo

(Cambia redacción, agrega citas de analistas)

CIUDAD DE MÉXICO, 3 jun -

La Corte Suprema de México tendría una mayoría afín al partido gobernante, Morena, de acuerdo con resultados oficiales preliminares de la primera elección judicial publicados el martes, lo que, para analistas, podría limitar la independencia de poderes. Con el 92% de las actas computadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el dirigente indígena Hugo Aguilar encabezaba la votación con el 5,2% de los sufragios, y se ponía a tiro para liderar el máximo tribunal constitucional del país. Aguilar ocupa un cargo en la administración pública y se ha mostrado cercano a las posturas del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.

Le seguían las actuales ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, todas ellas identificadas con Morena.

Más atrás, figuraban María Estela Ríos, dos veces consejera jurídica de López Obrador, y Sara Herrerías, titular de la unidad de Derechos Humanos de la fiscalía general, al mando de Alejandro Gertz, nominado al cargo por el exmandatario. "El dominio de Morena en la nueva Corte Suprema consolida la influencia a largo plazo del partido sobre las decisiones judiciales, lo que podría limitar los controles institucionales sobre el Ejecutivo", dijo Matías Gómez Léautaud, analista de Eurasia. "Si bien esto puede permitir una mayor armonización de políticas entre los poderes del gobierno, también plantea inquietudes sobre la independencia y la previsibilidad judicial para los inversionistas", agregó. Para Rodolfo Ramos, analista del banco brasileño Bradesco BBI, e l potencial liderazgo de Aguilar "nos hace ser más cautelosos con respecto a los sectores económicos con una interacción significativa con las comunidades indígenas y el medio ambiente, como las concesiones mineras y de infraestructura". Algunos medios locales han subrayado que Aguilar sería el segundo presidente de origen indígena de la Corte desde que en el siglo XIX alcanzara ese puesto Benito Juárez, quien también fue gobernante del país y es considerado una de las figuras emblemáticas de la historia nacional por sus reformas sociales. Nacido en el estado sureño Oaxaca y licenciado y maestro en Derecho, Aguilar ha sido subsecretario de Derechos Indígenas del gobierno oaxaqueño, coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y consultor de la Oficina en México de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Antes de la votación, afirmó que no tenía previsto usar la tradicional toga de ministro de la Corte, sino un traje de gala indígena, y aclaró que no pretende vulnerar la solemnidad del cargo, sino darle una imagen de pluriculturalidad a la institución. A partir del 1 de septiembre, la Suprema Corte pasará a tener nueve ministros en vez de los 11 actuales. Además, su presidencia recaerá sobre el candidato que obtenga la mayor votación y, cada dos años, será reemplazado por el que le siguió en los comicios. También, su período se reducirá de 15 a 12 años. En una entrevista en abril con el medio local SDP, Aguilar dijo que respaldaba la petición del expresidente López Obrador y su sucesora, Sheinbaum, de pedir a España disculpas por la conquista del actual territorio mexicano en el siglo XVI. "Nos da mucho gusto, no había habido representación de un indígena, de una persona de pueblos originarios desde (Benito) Juárez", dijo Sheinbaum el martes en su conferencia de prensa diaria. "Es un cambio muy importante". Unos 23 millones de mexicanos (alrededor del 19%) se consideran indígenas, según el último censo nacional, de 2020. Sin embargo, el colectivo enfrenta pobreza y baja representación política. Algunas comunidades indígenas acostumbran a aplicar sus propias tradiciones dentro de los límites de la ley mexicana, pero han surgido conflictos por asuntos de usos y costumbres como el matrimonio infantil y los derechos territoriales ancestrales, que entran en conflicto con grandes proyectos de infraestructura. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Diego Oré)