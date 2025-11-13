Suprema Corte mexicana falla contra millonario Ricardo Salinas en caso de impuestos

La Suprema Corte de México dio este jueves un fuerte revés al magnate Ricardo Salinas Pliego, opositor al gobierno y con aspiraciones presidenciales, al rechazar un recurso del empresario para evitar el pago de al menos US$1.800 millones de impuestos en mora.

Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México y dueño de la cadena TV Azteca, buscaba que el máximo tribunal del país avalara un recurso de amparo en torno a un adeudo fiscal de unos 33.000 millones de pesos (unos US$1.800 millones) de su empresa Grupo Elektra, por concepto de impuesto sobre la renta.

La Suprema Corte descartó por unanimidad el recurso y validó la postura del recaudador de impuestos mexicano, SAT, que reclamaba que el pedido de Salinas Pliego era infundado.

La prolongada disputa legal por la deuda se ha transformado en los últimos meses en un choque directo de Salinas Pliego con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien exige al magnate cumplir con el fisco, mientras este alega una persecución política del gobierno izquierdista.

La idea de la persecución ha sido explotada por el multimillonario, quien en años recientes se convirtió en el más visible representante en México de la ultraderecha y de la ideología libertaria propugnada por el presidente argentino Javier Milei, al que apoya abiertamente y con quien ha coincidido en varios eventos.

Horas antes de la sentencia, Sheinbaum sostuvo que el litigio "no tiene que ver con nada político", sino con el cumplimiento de la ley.

"Quien está politizando el caso es el grupo Salinas, ellos son quienes están politizando el caso, quienes se victimizan", dijo la mandataria durante su habitual conferencia de prensa matutina.

Tras el fallo, Grupo Salinas, el conglomerado del empresario, acusó en un comunicado que el máximo tribunal obedeció "instrucciones dictadas" por el gobierno de Sheinbaum.

Añadió que acudirá a otras vías, "incluso en el ámbito internacional", al acusar de "autoritarismo" del gobierno.

"En Grupo Salinas siempre hemos estado dispuestos a pagar lo que es justo y correcto, pero no cederemos a extorsiones abusivas e ilegales", afirmó la empresa.

En octubre, Salinas Pliego dejó entrever sus intenciones de competir por la presidencia de México durante un evento masivo para festejar su cumpleaños 70 donde, emulando a Milei, dijo que era momento de "sacar a los zurdos de mierda" del poder, mientras sus simpatizantes le gritaban "¡presidente!".

