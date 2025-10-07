Supremo abre una cuarta causa a 'Alvise' por presunto acoso a dos eurodiputados que se presentaron con su partido

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Supremo (TS) ha abierto una cuarta causa contra el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, esta vez por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos cometidos contra dos eurodiputados que se presentaron a las elecciones europeas de 2024 con SALF y luego se integraron en otro grupo parlamentario.

El Supremo ha admitido a trámite la querella interpuesta por los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco, al tiempo que ha designado como ponente al magistrado Manuel Marchena.

Se trata de la cuarta causa que el alto tribunal dirige contra 'Alvise'. Hasta ahora, estaba encausado por difundir una PCR falsa del ex ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert; y por la financiación ilegal de SALF, por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))