Supremo brasileño rechaza pedido de prisión domiciliaria de Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil rechazó un pedido de prisión domiciliaria que por motivos de salud hizo el expresidente Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado, según una resolución judicial publicada este jueves.

Sus abogados presentaron el miércoles la solicitud de Bolsonaro, hospitalizado desde hace más de una semana tras haberse operado de una hernia inguinal y luego someterse a un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

El líder de la derecha brasileña cumple una condena de 27 años de prisión por tramar un plan golpista para aferrarse al poder, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.