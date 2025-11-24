Supremo brasileño vota mantener a Bolsonaro en prisión tras "intento de fuga"

La Corte Suprema de Brasil votó este lunes para mantener el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro, trasladado a prisión el sábado tras dañar la tobillera electrónica que controlaba su arresto domiciliario.

La confirmación del encarcelamiento de Bolsonaro será oficial a las 20:00 locales (23:00 GMT), cuando acabe la sesión de la corte en la que se delibera el caso.

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022.

El ultraderechista, de 70 años, cumplía prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su casa en Brasilia a la espera de agotar los recursos contra la sentencia. El plazo para apelar termina este lunes.

Bolsonaro violó dolosa y conscientemente el equipamiento de monitoreo electrónico, argumentó este lunes el magistrado Alexandre de Moraes, quien ordenó su traslado a prisión, según un documento divulgado durante la sesión virtual extraordinaria.

Los otros tres jueces de la primera sala del supremo ratificaron la decisión de Moraes.

El juez reiteró el lunes que su decisión respondió a los gravísimos indicios de un eventual intento de fuga, según él, programado para la tarde del sábado durante una manifestación convocada por el hijo del expresidente frente a su residencia.

El juez recordó además que la embajada de Estados Unidos se encuentra cerca del vecindario, y que Bolsonaro es aliado del presidente Donald Trump.

La madrugada del sábado, el sistema de vigilancia penitenciaria detectó daños en la tobillera.

Un video de la inspección muestra a Bolsonaro admitiendo ante una funcionaria que usó un soldador para intentar abrir el aparato por curiosidad.

Durante una audiencia de custodia realizada el domingo Bolsonaro alegó que sufrió un momento de paranoia debido a medicamentos y que tuvo alucinaciones de que había dispositivos de escucha en la tobillera.

Sus abogados solicitaron que regrese a prisión domiciliaria por su cuadro de confusión mental, con el argumento de que sufría efectos secundarios de fármacos que toma para aliviar crisis de hipo derivadas de las secuelas de una puñalada que recibió en 2018.

ll/ffb/mel