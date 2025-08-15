Supremo de Brasil fallará a partir del 2 de septiembre en juicio a Bolsonaro por golpismo

La Corte Suprema de Brasil decidirá a partir del 2 de septiembre si el expresidente Jair Bolsonaro es culpable de haber tramado un golpe de Estado contra Lula y si debe ser encarcelado, anunció el tribunal este viernes.

El fallo de los magistrados concluirá un proceso penal iniciado en marzo contra el exmandatario (2019-2022) por supuestamente haber intentado impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que este lo derrotara en las elecciones de 2022.

El magistrado Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala, decidió que el veredicto sea estudiado en "sesiones extraordinarias los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre", indica un comunicado del supremo.